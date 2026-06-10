人口連29個月負成長！台灣5月新生兒創歷年次低紀錄

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內政部10日公布最新戶口統計資料，已連續29個月人口呈現負成長。（圖／photoAC）

內政部10日公布最新戶口統計資料，截至今年5月底止，台灣總人口數為2325萬2641人，較去年同期少了10萬2829人，已連續29個月人口呈現負成長，5月出生數為6832人，創歷年次低紀錄。

根據統計數據顯示，115年5月底人口數為2325萬2641人，比去年同期減少10萬2829人，跟4月相比又少9903人；就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為連江縣0.33%，其次為桃園市0.32%，再其次為新竹縣0.25%；人口減少最多為金門縣1.51%，其次為嘉義縣1.178%，再其次為臺北市1.175%。

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新生兒部分，15年5月出生數為6832人，折合年粗出生率為3.46‰，較去年同期減少1601人、4月減少1312人，少子化問題仍未明顯改善；就縣市別言，粗出生率最高為臺東縣5.09‰，其次為澎湖縣4.64‰，再其次為新竹市4.37‰；最低為基隆市1.90‰，其次為苗栗縣2.69‰，再其次為嘉義縣2.75‰。

5月人口死亡數為1萬5158人，較去年同期減少224人，也較4月減少836人。出生人數減死亡人數後可算出「人口自然增加」，台灣5月人口自然增加為負8326人；遷入人數減遷出人數可得「人口社會增加」，5月為負1577人；整體計算自然增加與社會增加後，5月總人口較4月減少9903人。

據了解，台灣已在去年邁入超高齡社會，截至5月底為止，0至14歲人口數為264萬2980人，占總人口比率11.37%，15至64歲人口數為1585萬9310人，占68.20%，65歲以上人口數475萬351人，占20.43%。就縣市別言，其中65歲以上人口比率最高為臺北市24.56%，最低為新竹縣15.34%。

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