一人吃鍋也能像聚餐！「馬辣集團」旗下個人鍋物升級歡樂吧，哈根達斯、酒牆、小吃全到位

（圖／馬辣集團提供）

向來以高CP值著稱的馬辣集團，旗下超人氣品牌「肉之間大盤肉幸福鍋物」宣布全新門市正式插旗台北古亭捷運站，短短半年內連開兩店，不只展現集團對個人鍋物市場的高度信心，也讓火鍋控們多了一個必收新據點。

新開幕的古亭店位於捷運站四號出口附近，鎖定學生族、上班族與周邊居民的日常聚餐需求，延續「一人也能爽吃大盤肉」的品牌定位，從肉量、配料到整體用餐氛圍全面升級。為慶祝第三間門市登場，肉之間同步宣布三家台北門市全面升級歡樂吧內容，最受矚目的亮點，莫過於話題滿滿的「潮酒牆無限暢飲」正式登場，而且不加價。

（圖／馬辣集團提供）

只要點選任一套餐，最低420元起，就能在享用大盤肉個人鍋的同時，解鎖拉霸式酒牆的自由暢飲體驗。對於喜歡熱鬧氣氛的饕客來說，這樣的配置幾乎打破個人鍋物原本給人的「安靜吃鍋」印象。除了酒牆，歡樂吧近70種食材同樣火力全開，從新鮮蔬菜、經典火鍋料，到手打花枝滑、雞滑等高人氣配料，通通無限取用，甚至連海尼根啤酒、哈根達斯冰淇淋都有。

更讓人驚喜的是，吧檯上還集結多款台灣在地小吃，像是麻油炸蛋、艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯、阿嬤瓜仔肉飯與廟口小香腸，讓火鍋聚餐直接升級成小吃巡禮。不喝酒的消費者也完全不被冷落，現場提供近20種冷熱無酒精飲品，從餐前到餐後都能自由搭配，超多亮點讓饕客超滿足。

配合古亭店開幕，肉之間也祭出限時回饋活動，12月16日至12月18日至古亭店消費500元（不含服務費）以上的含肉套餐或雙人海陸套餐，即可享有肉盤免費升級的大份量驚喜。

（圖／馬辣集團提供）

另外，「舞古賀mini鍋物」為了迎接聖誕節，推出期間限定話題新品「香菜皮蛋鍋」，一登場就鎖定香菜控與勇於嘗鮮的火鍋族群，成功在社群掀起討論。

這款「香菜皮蛋鍋」最大特色，就是把兩種存在感極高的食材直接放大呈現。滿滿翠綠香菜鋪滿整鍋，中央再放上一顆皮蛋作為視覺焦點，還沒開吃，香氣就已經先一步占領感官。湯底提供日式昆布與四川麻辣兩種選擇，前者清甜順口，能完整襯托香菜的草本香氣；後者則以麻辣湯底的厚度，讓皮蛋的濃郁風味更顯立體，各有擁護者。

每一鍋都已包含肉片，可依個人喜好選擇豬五花、豬梅花或黑羽雞肉片，也能加價升級牛肉；同時搭配鮮蝦、高山高麗菜、蛋餃、米血糕與魚丸等基本盤，讓整體份量與營養感受都相當完整。12月12日至12月28日活動期間點選香菜皮蛋鍋，第二鍋還可折抵100元，特別適合朋友、情侶或同事揪團嘗鮮。

（圖／舞古賀提供）

※喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

