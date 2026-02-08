一人吃鼎泰豐「滿漢全席」！她狂點6樣菜 內行曝隱藏點法

生活中心／彭淇昀報導

台灣知名餐飲品牌「鼎泰豐」以高品質服務聞名國際，也是許多民眾心目中的人氣餐廳。一名女網友分享，日前自己到鼎泰豐用餐，點了一整桌共6樣菜，不少網友看到後紛紛大讚。對此，有網友好奇，一個人該如何點餐，有內行網友解答了。

一個人的鼎泰豐，也能吃到「滿漢全席」，內行曝光點餐秘訣。（圖／資料照）

原PO在Threads上發文分享，日前獨自前往鼎泰豐用餐，「一個人的鼎泰豐，就算一個人吃飯，我也要滿漢全席」，並附上餐點照片，她點了一碗紅燒牛肉麵、排骨炒飯、紅油抄手、小籠包、酸辣湯、涼拌辣味小黃瓜等，菜色相當豐富。

貼文曝光至今已累積超過58.7萬次瀏覽、2.7萬讚，不少網友紛紛大讚原PO的餐點都是重點菜色，「這些真的都是鼎泰豐必點欸」、「點的全是重點毫不拖泥帶水」、「我一個人吃也是這樣點的，貼心店員還會問要不要半份」、「看妳有點排骨炒飯，我就放心了」、「厲害！這幾樣是鼎泰豐最頂的」。

此外，有網友好奇，一個人去想吃很多菜色，但又吃不下那麼多該怎麼辦？有內行網友分享，鼎泰豐的菜色通常可以點半份，這樣一來就可以有更多選擇。

