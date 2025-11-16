即時中心／林耿郁報導

說好的祭品呢？日前鳳凰颱風來襲，有自稱台大大氣系的網友，號稱台北至少放兩天颱風假，否則請大家吃雞排、奶茶300份；在預言失準後，今（16）天有網友依約前往台大傅鐘準備領雞排，但似乎慘遭「放鴿子」，根本沒看到食物。

大氣變小氣？鳳凰颱風已成歷史，不過11月9日，有網友在臉書「黑特帝大」放話「賭上（台大）大氣系招牌」，台北至少放兩天颱風假，否則要請大家吃300份雞排加波霸奶茶！

且訂下具體時限，約定如果失準的話，「11/16 12:00」在傅鐘底下兌現領獎。

快新聞／人呢？台大大氣系網友預測失準「承諾發300份雞排」 時間已到不見蹤影

（圖／民視新聞資料照）

之後台北果然一天颱風假都沒放；看熱鬧的網友們，紛紛要求這名網友兌現「祭品」。後續這名網友留言「沒錢了」，只能發150份雞排、100杯珍奶，數量大打折扣。

認為「沒魚蝦也好」的民眾，今（16）天依約前往傅鐘準備領賞；沒想到據八卦板鄉民回報，截至中午12點都沒看到人，「我們是不是被耍了？」

其他鄉民則回應，「怎麼沒先查附近中午有沒有雞排攤」、「匿名不可信，台灣畢竟是詐騙之島」、「大家都被欺騙了嗎」、「沒吃到記得合個照」。

但也有網友警告，這名網友未兌現承諾，「其實可以告社維（法）了」、「建議報警」。

不過稍早也有網友提醒，配合雞排店提前訂餐時間要求，「三天前就有公告改17號了，連搜尋都不會」；大家今天似乎白跑一趟。

究竟鄉民能不能依約吃到心心念念的雞排？各界都在等待最終結果。

（圖／擷取自"黑特帝大"臉書）

