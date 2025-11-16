人呢？「賭輸發雞排」PO文者未現身 民眾遭放鳥超失望

一名自稱是台大大氣系學生的網友，日前發出「祭品文」，預測鳳凰颱風颱風假失準，稱會在今（16）日中午12點，在台大傅鐘前，發放300份雞排跟100份珍奶，一早校園內就出現大批排隊人潮，不過大家等到中午12點10分，還是沒看見有人出來發雞排，失望離去。

自稱賭上台大大氣系招牌，先前在網上發祭品文。圖／台視新聞（資料畫面）

日前，一名自稱是台大大氣系的學生，賭上大氣系招牌，預測鳳凰颱風來襲，台北市至少放兩天颱風假，結果失準，他兌現承諾原本要發300份雞排和珍奶，但因為預算不足，改成300份雞排加100杯珍奶。貼文曝光後，一度還有網友留言說，發雞排當天要「帶槍掃射」拿雞排的人，被警方依恐嚇公眾罪嫌函送法辦。

今天就有大批民眾在台大傅鐘前等待，有的人早上6點就來排隊，甚至有的人從高雄上來，為的就是這份雞排跟珍奶，只是網路上匿名PO文不斷，還有人說發雞排的時間和地點改了，甚至要改發東山鴨頭，這讓排隊民眾紛紛在猜測該名學生到底會不會兌現承諾，多數人都認為會發，不然台大大氣系就要成了「校園笑話」。

大批民眾等到中午還是沒有人來發雞排。圖／台視新聞

但大批民眾等到中午12點10分，還是沒看見有人出來發雞排，無奈的失望離去。

