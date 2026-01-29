人呢？遊覽車逆向撞電桿險墜坡 警追出駕駛父子下落

南投縣 / 綜合報導

南投竹山通往杉林溪的路上，一輛遊覽車跨越雙黃線，撞上對向電線桿，把電線桿撞歪，遊覽車的前擋風玻璃和保險桿，嚴重破損，離奇的是，警察和台電人員趕到，發現車上沒人，駕駛也不見了，警方透過遊覽車公司找到駕駛，駕駛酒測值0，駕駛的父親說，上午陪兒子開山路，兒子疑似閃神撞車，兩人當下攔路人的車下山看醫生，發現手機留在車上，返回事發地點，才發現警察和公司都在找他們。

紅色遊覽車，跨越雙黃線，撞上對向路邊的電線桿，遊覽車車頭擋風玻璃大片碎裂，保險桿也被撞斷，左前輪更是差點懸空掉下山坡，被撞上的電線桿，整根歪斜。

台電人員立刻出動吊車，把歪掉的電線桿，用拉繩拉倒放在地上，警察和台電人員，都趕到現場，遊覽車的前車門是打開的，怕有人受困，趕快救人，結果一上車，車上是空的，沒有乘客，駕駛座上非常凌亂，駕駛也不見了。

維修人員VS.記者說：「我們來警察也到，現場都沒有人，駕駛也不見了，駕駛都不見。」警方透過遊覽車公司找到23歲的潘姓駕駛，他坐在警局接受警方訊問和酒測，酒測值為0，他爸爸也在，說兒子是因為閃神撞車。

駕駛父親說：「他沒有跑過山路，我想說帶他走一下，一個閃失就失控甩過去。」駕駛父親說，遊覽車撞上電線桿後，他跟兒子兩人從前車門下車，搭路人的車下山想去看醫生，發現手機留在車上，又回到遊覽車上拿手機，這才發現，公司和警察，都在找他們。

駕駛父親說：「就打給公司就公司叫拖吊車那些，因為我手機在車上，我本來要去看醫生，後面覺得又沒什麼事。」駕駛有大客車駕照，在父親的陪同下，從苗栗開到南投竹山，練習開山路，卻疑似閃神撞車，只是出了車禍第一時間沒報警，而是離開現場，是否有其他隱情，警方持續釐清中。

