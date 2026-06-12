人命只值7年9月？香酥鴨老闆爛醉撞死女清潔員判決出爐 家屬痛喊：判太輕

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[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台南市安平區去年12月16日發生一起酒駕致死案件，23歲陳姓女清潔員執行垃圾清運勤務時，遭台南48歲知名香酥鴨老闆鄭傳吉酒駕賓士車從後方高速追撞，導致陳女慘成人肉夾心餅乾，當場下半身粉碎性骨折傷重不治。全案經台南地院轉為台南地院國民法官法庭審理後，台南地院國民法官法庭於今（12）日下午做出宣判，以鄭男涉犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處鄭男7年9月，可上訴。對此，陳女家屬心碎直言：「判太輕」。

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台南地院國民法官法庭於今（12）日下午做出宣判，判處鄭男7年9月，可上訴。（圖／翻攝畫面）

回顧此起事故，台南地檢署當時相驗指出，陳女因高速撞擊，下半身粉碎性骨折及多重外傷死亡。經警方調查，48歲的鄭傳吉當天上午駕車行經安平區慶平路段時，撞上停靠路邊作業中的垃圾車，陳女遭夾在兩車之間身亡，但鄭傳吉事發後一度否認酒駕、謊稱找代駕，但酒測值高達每公升0.95毫克，超標近3倍。監視器畫面也顯示，鄭男前一晚與友人飲酒後，凌晨接連前往酒吧續攤，直至天亮仍酒後駕車。

而鄭男在肇事後，至今並未與陳女家屬達成任何賠償協議或給予具體求償計畫，僅在庭上隨意說了「對不起」、「不知道」。

檢方指出，其犯行是同類型犯罪中情節最嚴重者，而不能安全駕駛致人於死最重可判10年併科200萬元，儘管鄭男在審理時有認罪，但他身背近200萬元債務，至今也未對死者家屬提出具體賠償，為避免家屬求償困難，檢方認為無任何減輕量刑因子，具體求刑10年。

台南地院國民法官法庭於今日下午宣判，以鄭男涉犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判鄭男7年9月，可上訴。

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