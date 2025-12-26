人命是不能犧牲的底線！北門站驚見大奔逃 黃智賢怒轟：官員還要裝睡多久？

北門站昨日發生「大奔逃事件」。（警方提供）

台北捷運北門站昨（25）日發生民眾奔逃事件，有名男子竟拿雨傘敲打車廂，車廂內也因此引起騷動，該起事件，有1名7旬婦人也因此受傷。對此，名嘴黃智賢也列出6點怒批，「官員還要裝睡多久」？

北門昨日大奔逃！ 他喝醉弄丟悠遊卡鬧事

關於昨天的事件，中正二分局說明，於昨天18時45分接獲報案，中正紀念堂站5號出口站內有民眾鬧事，員警到場後經了解為70歲涂姓男子因酒後泥醉遺失悠遊卡，出不了閘門，便以雨傘破壞閘門致損壞，因涂男拒不出示證件配合調查，警方遂依警職法規定強制帶返所查證，捷運站務人員至所提告刑法毀損罪，全案依法偵辦。

警方也呼籲民眾，飲酒請適量，切勿因一時衝動而鬧事或觸法，民眾若發現不法情事，請撥打110報案專線，警方將立即派員到場處理。

黃智賢怒轟：官員還要裝睡多久？

對此，黃智賢提出6點，第一，「當然，那個男有狀況，也沒有攻擊人。但，他當時也有可能突發攻擊人，人民驚恐逃命，是事實」；第二，官員還要裝睡多久，「官員還要裝睡多久？要承認任何社會都會有1％到3％反社會人格。公共安全，不是只靠人民自救，不是只依賴人民善良，給人民安全感，是基本的要求」。

黃智賢也指出，第三，事實就是，北捷捷運警察人數嚴重不足，總共只有200人，每時刻只有80人，就靠這80人，管整個台北捷運全線、車廂跟站體，還有地下街。

這是笑話還是地獄梗？最起碼要求北捷警察員額，提升兩倍到600人。每時刻240人，管100多個站，「這不過分吧。台北市這麼有錢，不能立刻做」？

黃智賢表示，第4，台灣所有縣市，尤其是有捷運的直轄市，總要讓各種特種警察，跟轄區警察如何共享資訊，連對講機都不通，如何在第一時間共打犯罪？第一步，讓對講機互通，或用其他高科技替代通訊，「不要跟我說做不到吧」。

黃智賢指出，第5，北捷運監視器日常維修，要不要查一下？要不要加強？北捷運監視器的規格很低，能不能提高規。必須能AI化。第6，警察人力、資訊共享、配備更新，人工智慧。這都是立刻可以開始做，可以真正加強打擊犯罪力道的事，「政客請幹實事，不要講屁話，更不要遮掩。人民的命，是不能犧牲的底線」。

