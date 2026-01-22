人命關天！阿蘇觀光直升機墜毀 市長下令暫停火山口參觀「直到搜救完成」

載有2名台灣旅客的觀光直升機在日本熊本縣阿蘇中岳火山口附近墜毀，當地警消正在積極搜救，市府宣布關閉參觀活動。共同社／美聯社



日本熊本縣搭載2名台灣遊客的觀光直升機20日在阿蘇火山口墜毀，現場持續搜救，但仍無法靠近直升機殘骸附近。阿蘇市長松嶋和子今（1/22）宣布，暫停阿蘇火山口參觀活動，直到搜救行動完成。

日本國土交通省已正式將此案列為「航空事故」。據《熊本日日新聞》報導，日本運安會主管調查官田上啓介今上午近8時受訪，凝重地表示「就我所知，在火口發生的航空事故應該是日本國內的首例。」

觀光直升機失事地點是阿蘇中岳，海拔1506公尺，是日本最熱門的活火山景點之一，景色壯觀，可近距離觀賞火山噴發的滾燙濃煙，但也因火山氣體瀰漫，讓搜救難度大增。

廣告 廣告

阿蘇市長松嶋和子今天中午到火山口周圍視察後，向記者表示「現場因火山氣體和蒸氣影響，能見度極低，情況相當嚴峻。我們將繼續與相關部門密切合作，盡所有能力展開救援。」

松嶋和子指出，目前以救援行動為優先考量，雖然對前來參觀的遊客感到抱歉，但市府已暫時關閉火山口區域參觀活動，直到整個救援行動結束。她提到，中岳第一火口原本是希望每個人都能參觀的重要景點，但發生這樣的事故，令人震驚。

由於直升機墜毀事故，阿蘇火山口參觀活動暫停，直到搜救行動完成為止。翻攝網路

更多太報報導

阿蘇飄雪又遇濃霧 消防認救援困難：現場從未有人去過

取貨小心！超商包裹「這3字」是詐騙 黑名單曝光

文化大學美女老師竟是名模 獲封「林志玲接班人」曾因一事崩壞