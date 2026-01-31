"人和"環保站新據點 初心延續護大地

台南市「人和環保站」去年因為地主取回土地、得搬移，志工幾經尋覓終於租下一處合適的舊倉庫，志工齊出動進行整修啟用，讓中斷半年的大回收，在新的環保站內再次運作！

門框、水電，得重新整理修繕，這間倉庫鐵皮屋，即將成為環保站福地，建築堅固只需稍作整修，但屋外整頓是大工程，除草周邊雜草叢生一一整頓，連鎖磚才能全面鋪設， 敲磚沾滿土的連鎖磚，得仔細清理，這些磚 曾鋪在舊的人和環保站長達12年，隨著環保站搬遷，連鎖磚也有了新家，志工齊出動，一磚一磚，鋪平未來的路！鋪慈濟志工｜王聰明：「面積雖然不像以前那麼大，大約有1百多坪左右，但是我們充分運用，經由連鎖磚鋪設，還有稍微整理以後，也是一個很舒適的地方。」

經過大約1個月的整理，新的人和環保站正式啟用，也迎來首場大回收，慈濟志工 劉玉文：「停了6個月時間的環保站，現在開始啟用，讓大家能夠進來做環保。」

慈濟志工唐嬋君：「這個環境 新的地方，整個很寬敞 很潔淨，所以大家做起來就很舒服。」

這處小而溫暖的環保站，也將成為守護大地的新據點。

