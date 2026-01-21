人咧？彈劾賴清德審查會「白營空蕩蕩、藍營僅小貓4隻」！吳思瑤酸自己人都不捧場：總統拒絕奉陪是明智之舉

立法院今（21）日召開彈劾總統賴清德審查會，但總統府昨日發函表示賴不會出席。而綠委吳思瑤稍早貼出影片表示，今天的議場白營8席空蕩蕩、藍營也只有小貓4隻，連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看，「總統拒絕奉陪，不隨之起舞，是明智之舉。」

吳思瑤今日在臉書發文表示，藍白要彈劾賴清德總統，要總統到立院列席。

「結果呢？看看今天的議場，白8席空蕩蕩，藍54席現場也只有小貓4隻」，吳思瑤直言，立法院長韓國瑜不阻止這場立院大亂彈，陪演也是剛好，連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看。

吳思瑤表示，總統拒絕奉陪，不隨之起舞，是明智之舉；另外，民進黨不為這場鬧劇背書。除了發言代表、全員不出席。

（圖片來源：吳思瑤臉書）

