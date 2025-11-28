人咧？ 院會打鈴仍未就位 卓、韓急尋洪申翰

洪申翰遲到（圖／TVBS資料畫面）

立法院今天進行總質詢，院會原定於兩點半開始，但勞動部長洪申翰卻沒有準時出席遲到。 立法院長韓國瑜發現洪申翰未到後，立即宣布時間暫停，並向在場參觀的學生解釋這是第一次發生此類事件。

洪申翰遲到（圖／TVBS資料畫面）

行政院長卓榮泰對於洪申翰的遲到感到緊張，恐怕是擔心這會讓立法院留下不尊重的印象。 韓國瑜和卓榮泰在學生面前努力緩解尷尬的氣氛，強調這是非常罕見的情況，並稱讚在場的學生守時。

卓榮泰和韓國瑜找洪申翰（圖／TVBS資料畫面）

洪申翰最終在兩點三十二分左右抵達會場，手提帆布袋，並解釋其遲到是因為參與部內的會議。

更多 TVBS 報導

韓國瑜出手！台男阿布達比遭抓獲釋 張嘉郡：若誤會盼警方道歉

韓流再起？學者斷言2關鍵：韓國瑜是「2026選戰最大母雞」

吳子嘉預言：侯友宜恐再戰2028 盧秀燕「2原因」沒想選

綠營拿韓國瑜分化國民黨？ 藍委曝鄭麗文想法：這招不會奏效

