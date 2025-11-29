人品典範陳添丁 追思緬懷乘願再來

屏東慈濟志工陳添丁投入慈濟30年，1995年就投入做環保，最初，開著環保車全村跑透透，後來，各種災難現場，從921地震到莫拉克風災，他都率先投入災區，更投入花蓮志學大愛農場的開荒，日前，因癌症病世，生前堅定信念，捐出大體，立志要成為無語良師，今天追思會上，眾人共同緬懷他的慈悲身影！

慈濟志工 陳添丁(2011)：「菩薩道路 上人有說，不分高低 大家一律平等。」

笑起來溫暖又帶點憨厚，陳添丁親和力十足，他年輕時經營餐館，家中也曾種檳榔，卻因一念心起，砍除檳榔園！

慈濟志工 陳添丁(2011)：「(朋友)開玩笑 你種檳榔 ，我不吃 你要種給誰吃，我說我若將檳榔樹砍掉後，你就要戒檳榔。」

陳添丁是屏東鹽埔的環保先鋒，1995年就投入做環保，1998年受證後更一路全心付出至今，從921地震到莫拉克風災，他都率先投入災區

慈濟志工 陳添丁(2009)：「(我們要感恩你們)，大家互相 上人有說，大家平安最重要。」

陳添丁的兒子 陳厚源：「我爸那時就是這樣，從開回收車開始，在我們村庄做環保，街頭巷尾四處跑，做到吃飯時間到了，都還看不到人，但他是真的很發心 做得很歡喜 。」

慈濟志工 曾天寶：「他環保做得很好，還有(志學)大愛農場，也跟我們一起開墾 所以，我們有這樣的革命情懷 感情。」

慈濟志工 賴松勇：「他若是在工作 從一早做到晚，還是從最早最到最後。」

殷勤付出的身影歷歷在目，抗癌多年的他，意志堅定要成為”無語良師”！

靜思精舍 德霈法師：「在往生之後 捨報之後，能夠化無用為大用，將大體捐贈給大學，成就給醫學 造福後人。」

陳添丁的妻子 陳林梅姬：「祝福我的丈夫 乘願再來，再來走菩薩道，生生世世都在菩提中。」

家人、法親齊聚追思會上，他穿梭人群付出的人品典範，將永留人間！

