人品大爆發！ 直擊虎頭山雲海加碼七彩觀音圈美景

中部中心／張家維 南投報導

這幾天天氣回暖，趁著好天氣，南投埔里有攝影師，清晨特地前往虎頭山拍攝雲海，經歷3個小時的等待，幸運地拍到雲海波瀾壯闊，甚至加碼拍到「七彩觀音圈」。

眼前風起雲湧，驚濤裂岸、捲起千堆雪的壯闊，下一秒轉為雲瀑流動，一幕幕美景瞬息萬變，讓人捨不得眨眼。攝影玩家帶著專業器材，清早前往到埔里虎頭山上，蹲點3個小時，果然不負所望，天時地利，拍到雲海景象。





太美了! 攝影師蹲點3小時 直擊虎頭山雲海壯闊

溫差大水氣多 攝影玩家蹲點３小時拍下虎頭山雲海大景（圖／畫面來源：攝影愛好者 陳琪元）

電訪：攝影愛好者陳琪元：「5點多的時候開始拍，拍到8點多，就覺得好興奮喔！」成片雲海就在腳邊流動，甚至雲海極致之時還出現"觀音圈"七彩景象。





溫差大水氣多 攝影玩家蹲點３小時拍下虎頭山雲海大景（圖／畫面來源：攝影愛好者 陳琪元）





氣象站方面指出，近來氣溫回暖，日夜溫差大，在埔里虎頭山低海拔地區出現雲海，可遇不可求。日月潭氣象站主任張永政：「白天溫度高水氣含量較多，在夜間輻射冷卻效應，加上山風將冷空氣匯集到盆地內，上層的雲(白天)受到太陽加熱逐漸散去，低層的雲由盆地附近高處看，就可以發現雲海的美景。」晴朗好天氣，攝影玩家「罰站」3小時，終於拍到雲海磅礡大景，不辜負等待，還加碼拍到七彩觀音圈，分享美景共賞，人品大爆發。





埔里虎頭山低海拔地區出現雲海可遇不可求（圖／畫面來源：攝影愛好者 陳琪元）









