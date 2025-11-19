人品大爆發！4生肖工作運翻紅 更上一層樓

《搜狐網》就整理出4個有望在11月下旬迎來好機運的生肖，其中屬雞的更有可能獲得主管提拔，在事業上取得重大突破。（示意圖／unsplash）





時間悄悄地移動著，隨著天氣逐漸轉涼，運勢也默默產生變化。《搜狐網》就整理出4個有望在11月下旬迎來好機運的生肖，其中屬雞的更有可能獲得主管提拔，在事業上取得重大突破。

生肖龍

自信又具領導能力的龍，適合在11月下旬拓展社交圈，有機會在過程中認識更多朋友與工作夥伴。透過這些人的指引與幫助，事業可望更上一層樓。11月下旬將迎來一次事業黃金期，無論是工作表現或個人魅力，都會獲得更多人的認可與欣賞；長官的支持與同事的信任，將能協助自己在遇到問題時迎刃而解。

生肖馬

自由又熱情的馬，在11月下旬將迎來相當順遂的時光。不僅善於溝通，在處理人際關係上也特別順利。進入12月初後，貴人運更是旺盛，無論是在工作或日常生活，都會有貴人適時出現，提供所需的協助與指導，行事總能事半功倍。

生肖猴

聰明又富有創造力的猴，有望在11月下旬開掛，開啟財富滾雪球模式。過去因缺乏助力，遲遲未迎來財富大爆發，但接下來有機會獲得貴人加持，吉星齊聚命宮，讓魄力化作吸金磁鐵，天落大量橫財！

生肖雞

勤奮又具責任感的雞，11月下旬貴人運旺盛，有機會在事業上獲得主管提拔。創業者則可能認識新的合作夥伴，工作表現相當亮眼。有望受到行業主管或前輩賞識潛力，甚至被引薦重要人脈與資源，接手優質項目。

