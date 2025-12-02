人在中國也嘸驚！濱崎步一連串霸氣反擊中共 網讚爆：福岡太妹惹不起

娛樂中心／陳慈鈴報導

日相高市早苗的「台灣有事」說，促使中日關係緊張，日本藝人近期於中國的表演、活動都受到影響，甚至是取消。來自日本福岡的天后濱崎步，原定11月29日於上海舉辦演唱會，前一天臨時被中國取消，但她仍對著1萬4000個空座位演唱還錄了下來，而中國則表示是「不實訊息」，事件持續發酵。有細心的網友就發現，濱崎步不斷轉發台灣媒體報導時「人還在中國境內」，對於她如此硬氣的舉動，紛紛舉起大拇指狂讚「支持福岡太妹繼續戰！」

濱崎步（圖）上海演唱會遭取消，空場唱完整場，IG狂轉發「繁體中文報導」。（圖／翻攝自濱崎步IG）

濱崎步原本預計於11月29日在上海舉辦演唱會，吸引超過1萬4千多名粉絲購票，豈料，演出前一天11月28日卻無預警被通知取消，導致她只能無奈在社群上向以中、英文長文說明原委，並向粉絲們致歉。不過，由於舞台動員約200名工作人員日夜趕工，耗時5天才搭建完成，最終她仍選擇對著1萬4000個空座位演出，還把整個過程錄了起來，準備給粉絲留念。

中國部分，官媒《澎湃新聞》1日稱「濱崎步一個人演唱會是不實訊息」，指畫面是在彩排期間被偷拍，並貼出攝影團隊人員公開致歉的內容，消息被多家媒體轉發；同日，中國外交部發言人林劍面於記者會上回應外媒記者詢問關於日本歌手中斷了演唱會，以及日本歌手取消了演唱會的消息，「能否證實這些報導內容？對此有何評論？」當場裝傻，並表示「對於這些社會性、商業性活動的具體操作情況和原因，建議你向主辦方了解」。

濱崎步（圖）面對中國粗暴行徑強硬反擊，被網友封為「福岡太妹」。（圖／翻攝自濱崎步IG）

面對中國硬拗、粗暴的行徑，儘管濱崎步人還在中國境內，她還是硬氣轉發台灣媒體揭露演唱會真相的相關報導，以行動反擊中國，此舉在社群引起熱議。網友紛紛表示，「這局，肯定步姐是贏家」、「以為臨時取消就夠打濱崎步的臉，想不到被反殺個措手不及」。網友更封她為「福岡太妹」，力挺「福岡太妹真的沒在怕」、「福岡太妹霸氣惹不起」、「福岡太妹真的牙起來了」、「她老娘318大地震、腳骨折、手骨折，從舞台上摔下來，都沒有一件事可以讓福岡太妹取消演唱會，你中國什麼東西」；但也有人開始替她擔心，「步姐在中國還有澳門演唱會，我認為按中國流氓政府格調，一定會設法讓她跪的」。

