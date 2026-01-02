人在做天在看 桃園慣竊進警大土地公廟盜取香油錢遭逮

【警政時報 陳世軒／桃園報導】人在做天在看！日前一名59歲游姓慣竊前往中央警察大學，試圖盜取校內土地公廟香油錢箱，但騎車出校門時神明「顯靈」，香油錢箱落地發出巨大聲響引起警衛隊員注意，最終游嫌成功被逮捕，結束四處逃亡偷竊的惡行。

日前游姓慣竊前往中央警察大學盜取校內土地公廟香油錢箱，但出校門時神明「顯靈」，香油錢箱落地引起警衛隊員注意，最終遭逮。（記者翻攝）

據了解，游嫌染有吸毒惡習，數月前才因毒駕遭桃園分局員警依公共危險罪移送法辦，不料交保後並未悔改，反而變本加厲，四處偷竊自小貨車、機車等作為代步及犯罪工具，以將竊取的電線、鐵器載到資源回收場銷贓變現，賺取日常所需及購買毒品，累計贓款達25000元。游嫌犯罪足跡橫跨桃園、八德、龜山、蘆竹等多處，但因無固定住所及手機，致使警方難以掌握行蹤，多次查緝無果。

廣告 廣告

日前，游嫌前往中央警察大學，利用過去施作油漆工程的舊通行證瞞過警衛隊，試圖竊取校內土地公廟之香油錢箱。就在游嫌得手準備騎機車出校門時，香油錢箱「意外」掉落地面，發出巨響，吸引警衛隊員警注意並上前將其逮捕。

據悉，游嫌四處偷竊自小貨車、機車等作為代步及犯罪工具，將竊取的電線、鐵器載到資源回收場銷贓變現，累積贓款達新台幣25萬元。（記者翻攝）

最終龜山分局坪頂派出所員警到場將游嫌帶回偵辦，同時建請桃園地方檢察署向法院聲請預防性羈押獲准，終結游嫌四處恣意行竊之罪行。龜山分局長張鶴瓊特別呼籲，民眾使用車輛完畢後，切記將鑰匙拔下並上鎖，避免遭歹徒竊取車內財物，或者作為贓車進行犯罪，造成自身和他人生命、財產損失。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理