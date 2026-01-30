人在看守所民調仍領先！前綠營女將初選出線

▲江熊一楓雖捲入助理費案被羈押在看守所，仍在黨內民調順利出線。（圖／翻攝江熊一楓臉書，2026.01.30）

[NOWnews今日新聞] 前民進黨彰化縣議員江熊一楓本屆落選後卻捲土重來，卻因捲入助理費案被羈押在看守所，日前由前立委江昭儀代表妻子完成登記，卻被對手陳似梅質疑黑箱作業，並按鈴控告偽造文書，縣黨部昨晚仍照常辦理電話民調，今天宣布江熊一楓與現任縣議員李俊諭領先，至於提名作業是否有變數，尚待觀察。

彰化縣議員第7選區（北斗區）的選舉硝煙，被形容有如綠營地方選舉的「霹靂火」，北斗區4鄉鎮應選5席，現任國民黨3席包括議長謝典霖、李浩誠、劉淑芳，另有民進黨李俊諭、無黨籍吳錦潭。目前傳出吳錦潭有意轉戰埤頭鄉長，本屆民進黨於北斗區提名2席。

4年前縣議員選舉時，李俊諭、江熊一楓以民進黨身分參選，前溪州鄉長黃盛祿（政院中辦副執行長吳音寧的表哥）以無黨籍參選，選舉過程3人上演指控、互告等網內互打戲碼，最後僅李俊諭連任，江熊一楓、黃盛祿皆落馬。這次黨內登記，黃盛祿改由妻子陳似梅出征，江熊一楓因涉及詐領助理費案被羈押，由先生江昭儀代言與爭取提名。

▲鹿港區民調結果，2屆任滿的福興鄉長蔣煙燈將可轉戰縣議員。（圖／民進黨彰化縣黨部提供，2026.01.30）

縣黨部於26日進行協商，協商破局後，代表陳似梅出席的黃盛祿會後發表聲明，表示江熊一楓的參選資格有疑義，要求暫緩民調，黃盛祿夫妻並於27日到地檢署提告，指江熊一楓的登記作業簽名不一，涉及偽造文書，但縣黨部只回應會尊重並配合司法程序，仍於昨晚進行民調，並於今（30）日上午公布初選民調結果，前兩名分別為李俊諭及江熊一楓。

根據彰化縣黨部的作業流程，今晚將進行花壇鄉長許澤鈿與葉繼元的民調，其他地方選舉皆已完成協調或民調作業。除了還有官司爭議的北斗選區，縣議員彰化選區新人翁慧玟退讓，提名由5席增加為6席；鹿港選區民調結果，新人施喻琁落馬，將提名蔣煙燈、蔡匡威、藍駿宇。鄉鎮長部分，福興鄉黃厚綿出線，陳巧芬落馬。

