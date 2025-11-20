人均分配不能再掛車尾 劉和然亮財劃法新北底線

cnews124251120a04

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

行政院院會今(20)日通過「財政收支劃分法」部分條文修正草案，新北市副市長劉和然代表新北市出席行政院會，透過社群發文指出，改革需要信任與透明，新北市的底線相當明確：「人均分配」不能再當全台最後一名。而且地方政府缺乏充分信息，直到院會召開前夕，各縣市才獲得完整資料，認為中央與地方間缺乏信任。

劉和然指出，人口最多的新北市長期承擔全國最大量的教育、社福與城鄉建設支出，但人均統籌分配稅款卻是六都最低之一。根據財政部數據，115年度新北市雖獲配957.6億元統籌分配稅款，但因人口數超過400萬，人均僅約2.37萬元，遠低於台北市人均4.69萬元，甚至低於高雄、台中等縣市的人均分配，形成「人口最多、分配最少」的不公平現象。這種差異不僅直接影響新北市的財政負擔，更深層反映出中央與地方權責分配的不均衡。

劉和然強調，「改革需要的是信任，而信任來自資訊公開與透明」。這項重大改革已開召六次會議，卻各縣市始終無法取得完整資料參與討論，直到今日院會前才獲得相關資訊，這樣的過程難以獲得地方政府的信任與支持。他表示，透明化的資訊交流對於修法成功至關重要，22縣市應在相同的信息基礎上展開討論，才能確保改革的正當性與公平性。

在行政院會上，劉和然特別提出新北市的三點核心主張。「錢與權必須同步調整，中央與地方權責要一次講清楚」、「分配指標要公平，人口、面積、服務負擔都應合理反映」、「資料一定要公開透明，22縣市才能在同一基礎上討論」，強調制度改革的透明性與民主參與的重要性。

儘管肯定行政院終於願意正視長期存在的財劃法問題，但劉和然指出，院會並未公佈試算的具體額度，「魔鬼藏在細節裡」。新北市政府將攜帶計算機逐項計算，仔細檢視每一項指標、每一項補助款項的計算方式，以確保修法後市民獲得公平合理的待遇。

照片來源：劉和然FB

