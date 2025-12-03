人均GDP破4萬美元 全台僅30萬人受惠

主計總處預測，我國人均GDP明年將突破4萬美元大關，有望贏日、韓；但專家直言「冷冰冰」的數字，多數民眾無感。圖為在台北街頭送貨的物流司機。（本報資料照片）

AI狂潮席捲全球，外媒形容台積電為「世界級晶片巨頭」，引領台灣今年全年經濟成長率達7.37％，近15年來最強，主計總處預測，我國人均GDP明年將突破4萬美元大關，有望贏日、韓；但台經中心執行長吳大任直言，「冷冰冰」數字，多數民眾無感。因為我國產業結構扭曲，全台享受到經濟成長果實，恐僅不到30萬人。

川普今年1月20日正式重返白宮，影響全球股市最巨大就是對等關稅；吳大任進一步指出，年初全台無薪假人數僅2000多人，現在最新數字達9153人，放無薪假清一色是傳統產業，包括機械設備、金屬製品等製造業，以及民生工業等，都是飽受美國對等關稅之苦的產業。

廣告 廣告

吳大任分析，台灣經濟成長率超過7％，主要是AI產品出口所貢獻，過去我國每月出口約400億美元，今年5月突破500億美元後就屢創新高，甚至有站上600億美元大關的紀錄；但這些都是單一產業所貢獻，其果實無法擴及全民。

吳大任分析，我國AI相關的半導體、伺服器等產業真正的從業人員僅30萬人，台積電股價從800元幾乎翻倍漲至日前1525元高點，當然有能力替員工加薪，但半導體又分先進製程、成熟製程，成熟製程公司股價幾乎聞風不動，因此，真正有感加薪、享受經濟成長果實的人，其實比外媒預估的6.5％更少。

主計總處日前公布統計全台受雇員工薪資的中位數平均總薪資73.2萬元，但全國卻有約68.75％勞工全年總薪資低於平均薪資。

吳大任表示，除飽受對等關稅之苦的傳統製造業外，台灣被外媒視為最危險地區，外國觀光客不來，國人又愛往日本跑，國內就業人口眾多的旅宿、餐飲等產業也一樣慘兮兮，大量聘僱最低工資的臨時員工或工讀生，對產業整體薪資成長沒有幫助。

吳大任示警，美國232條款可能明年初公布，台灣現在經濟還有AI、半導體撐場，若這些產業都赴美投資、挖走人才，台灣產業恐怕有空洞化危機