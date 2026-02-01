人均GDP贏韓卻輸這項！大學畢業起薪差41％ 最懸殊產業曝

台灣去年人均GDP贏過南韓，但先別高興！有最新數據指出，南韓畢業新進員工年度起薪，跟台灣相比差距高達41%，在產業方面，差距最懸殊的為營建業。

綜合韓媒報導，南韓「韓國經營者總協會」（KEF）1日公布一項調查報告，該報告以2024年薪資作為基準，並以購買力平價（PPP）換算，曝光了台灣、南韓新鮮人在薪水方面的差距。

南韓新鮮人平均起薪42160美元 比台高41%

在大學畢業起薪方面，2024年南韓大學畢業社會新鮮人起薪為42,160美元（約新台幣133.2萬），台灣則為29,877美元（約新台幣94.4萬），差距達41.1%。如果以企業規模進一步比較，南韓各規模企業起薪皆高於台灣，南韓中小企業（5-99名員工）較台灣（1-199名員工）起薪高出44.9％；在非中小企業中，南韓高出台灣37％。

廣告 廣告

南韓、台灣新鮮人起薪差距達41%。圖／台視新聞（資料畫面）

若以行業別進行對比，南韓新鮮人起薪在營建業約為台灣的1.61倍；自來水、下水道與廢棄物處理業，約為1.57倍；專業、科學與技術業，則約1.55倍。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

台人均GDP超車韓國！製造業薪資卻落後25.9% 工薪族也差16.2%

受惠AI大爆發！ 台灣人均GDP衝3.7萬 首超韓國再超日本

今年經濟成長率上修為4.5% 學者：恐有2隱憂