人型機器人好夯！新漢董座林茂昌亮相AIT論壇 攜手雲協啟動台灣人型機器人論壇

圖為特斯拉推出的人形機器人、第二代Optimus。

人形機器人熱度高，今日AIT（美國在台協會）台中舉辦機器人供應鏈研討會，新漢董座林茂昌受邀暢談台灣人形機器人供應鏈現況，而台灣雲協今日也與新漢集團共同舉辦「台灣人形機器人啟動論壇」，以新漢、正崴集團、廣達旗下達明的實際經驗，探討機器人的功能安全、智慧安防領域應用、協作機器人的應用、AI機器人大腦等議題。

台灣與台灣智慧自動化與機器人協會、台灣機械工業同業公會等六大公協會，在2025年7月共同成立「台灣AI機器人產業大聯盟」，並邀請新漢集團共同舉辦「台灣人型機器人啟動論壇」，今日雲協與新漢再度以「軟體定義機器人、共榮人型機器人產業鏈」為題，邀請新漢旗下從事機器人「小腦」也就是控制器的創博，與正崴旗下星科國際、廣達集團小金雞達明機器人等與會。

台灣雲協表示，為了助力雲協眾多會員廠商搭上這波機器人應用產業化的趨勢，雲協成立了「人型機器人SIG」，去年已透過論壇、會議、結盟等活動解構相關技術，盤點出廠商在資通訊、AI、大數據與智慧製造等領域據以發展機器人的優勢基礎，今年將更著重解構產業鏈、鏈結軟體與硬體廠商，梳理台灣在國際機器人產業鏈中的定位，一起讓人型機器人跑起來。

而要真正實現機器人能夠走入家庭，「安全」是首要關卡，新漢表示，旗下創博從機器手臂用控制器開始，自2020年起啟動功能安全產品認證流程、2024年正式通過德國萊因認證，是目前業界少數提供一站式機器人功能安全方案的廠商，新漢身為AI人型機器人產業大聯盟SIG在系統整合Working Group的召集人，今受邀台灣雲協於新漢集團中和總部舉辦機器人啟動論壇，說明如何透過先進AI運算平台建立模組化軟體架構，並深入整合人型機器人硬體週邊零組件與控制系統，協助各產業打造專屬機器人，創博亦將於今年三月接連出席德國嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2026）以及輝達GTC大會，展示機器人開發相關的AI與功能安全應用方案。

新漢也宣布，董事長林茂昌今日更受邀出席AIT於台中舉辦的機器人供應鏈研討會，針對台灣機器人供應鏈整合現況，以機器人控制專家的角度，提供功能安全與資訊安全的相關洞見。



