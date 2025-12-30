人型機器人的夢幻與現實

摩根士丹利證券在最近的《人型機器人產業》報告中預估，到2050年，全球人型機器人市場將達10億台、5兆美元……。

人型機器人是我最感到不解的產品。To B用途的、非人型所謂的「泛機器人」早已存在我們的日常生活中，但一旦我們說的是能進入人類家中所謂的「人型機器人」（那才是最肥美的市場），我就百思不解此產業實現的可能性。

為何機器人要人型？簡單而言，它跟掃地機器人完全不一樣，人們一定希望它們扮演的是僕人的角色。如果機器人是一個僕人，那標準其實很殘酷。

僕人不是表演給你看，他是每天陪你過日子。早上知道你趕時間會先準備好東西，晚上看到你累了會少問話、多做事；會自己看狀況補位，會在你沒開口前就知道你要什麼；老闆臉色不對就先閉嘴。這些都不是什麼高深科技，而是人活在世界裡，一點一滴磨出來的常識跟感覺。

但現在的機器人，再聰明，本質還是在跑模型跟規則。它可以算得很快，資料庫也很大，卻不是真的懂環境。稍微換個場景，光線暗一點，桌子挪一下，地上多條線，或是突然多來一個人，它就開始卡住。你會發現，它不是在生活，它只是在完成任務。任務一變，世界一亂，它就不知該怎麼辦。

再來是動作穩定度。影片裡看它走得很順、端得很穩、動作很像人，那多半是拍很多次，挑最好的一次給你看。真正的僕人是要一天8小時不出包，地滑也不跌倒，人多也能閃開，撞到桌角還知道先護住手裡的東西。現在很多人型機器人還在為了不跌倒努力，電池一下就沒力，關節動作一久就不準，手指靈活度跟人差一大截。這種可靠度，敢讓它在家裡自由活動？真的敢把小孩、老人、易碎的家具交給它？

第三個現實是萬用程度。真正的僕人，什麼都要會一點，掃地、收拾、跑腿、顧人、煮點簡單的東西、應付突發狀況，還要在不同任務之間快速切換。但現在的機器人大多是專用機，在工廠搬貨，在倉儲分揀，在展場互動，在餐廳端盤子。每種都要配合特定環境，只要離開設計好的場景，馬上不會用。你要它今天掃地、明天顧門、後天幫你收拾房間，對不起，現在還辦不到。

更別說成本。一台先進的人型機器人，動輒幾百萬、上千萬，還要維修、更新、場地改造、工程師待命。軟體出問題要重灌，硬體磨損要換零件，環境一變又要重新調校。結果換來的是一個還會跌倒、還會當機、還不會自己處理異常的僕人。你如果是老闆，你會算這筆帳嗎？現實就是，現在請真人還比較便宜，也比較安心，至少出事能溝通，狀況能即時補救。

最後一個大家不愛講，但最致命的是責任問題。僕人出包，還能道歉，還能賠，還能說清楚來龍去脈；機器人如果撞到人、砸壞東西，甚至誤判造成危險，誰負責？廠商？使用者？還是寫模型的公司？保險怎麼算？法律怎麼判？現在都還沒準備好。這種東西要進家庭本來就困難重重。技術能不能做到是一回事，社會能不能承受又是另一回事。

所以我常說，現在這波人型機器人熱，更像是技術秀跟投資簡報用的未來感故事。影片拍得很帥，簡報做得很滿，故事說得很大，但離已經成熟到可以走進你家，當老管家的產品，還有一大段距離。它很厲害，但厲害不等於好用，展示不等於可靠，會動不代表能陪你過日子。

科技一定會進步，有一天也許真的會出現像僕人一樣好用的機器人，但以今天來看，這目標要達成還好遠好遠啊！（作者為科技公司執行長）