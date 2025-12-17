人壽保單借款投資虛擬貨幣 48歲男險被騙70萬元

cnews204251217a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台南市第二警分局南門派出所員警，昨（16）日上午11時許，接獲轄內中西區西門路1段1家銀行通報指稱，48歲章姓男子疑似遭詐騙，準備申辦高額保單貸款。第二警分局表示，南門所副所長梁展彰、警員郭昱佑、薛怡婷等，獲報後立即趕往現場處理，及時成功阻止了一起假投資真詐財的詐騙案件。

警方表示，章姓男子準備辦理70萬元的保單借款，並向行員透露，這筆資金是為了投資虛擬貨幣，以賺取高額價差獲利。行員憑藉高度警覺性，判斷應為投資詐騙話術，隨即通知員警到場協助。章男看到員警，一度改口辯稱借款是為了繳納母親的照護費、生活費以及預留50萬元在家備用。說詞明顯前後不一，引起員警懷疑，立刻耐心說明近期流行的虛擬貨幣「假投資」詐騙手法與相關案例，並會同行員共同關懷勸導。

廣告 廣告

第二警分局表示，在員警和行員的努力下，章男終於卸下心防，坦承是聽信網路交友的網友指示，要將這70萬元保單借款，兌換成泰達幣（USDT），交由詐騙集團代為操作投資。員警查閱手機對話紀錄，發現內容充滿高報酬保證和快速入金等詐騙慣用語，明顯是典型的「假投資、真詐財」騙局

台南市第二警分局呼籲，詐騙集團常利用社群軟體或交友平臺，以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術，誘騙民眾投資虛擬貨幣或各項標的。民眾切勿輕信來路不明的投資管道或網友推薦，更不可將大筆金錢，交給不認識的對象或進行非約定帳戶的匯款。如接獲可疑訊息，應保持冷靜，撥打 165 反詐騙專線或 110 報案專線查證，共同守護財產安全。

照片來源：台南市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

今年查獲各式毒品逾13噸 海巡署：較去成長幅度達146％

私下交易遇詐騙 台中警點名Threads成高風險平台

【文章轉載請註明出處】