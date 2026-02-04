民視新聞／綜合報導

台灣一年超過5億的計程車搭乘輛，有人壽業者攜手計程車業者，民眾只要透過叫車系統投保，就可以在每趟行程中啟動保障，且平均下來只需要一趟只要1元保險費。

這是獲得金管會核准的行車保護活動，讓民眾搭車就享百萬的意外保障，更不同於傳統保險，以月繳、年繳為主，而是以按次給付，消費者可以在每次行程中自選擇是否要啟動保障，流程也更加精簡，只需10次點擊，

同時將車資與保險費結合，民眾在每趟行程結束後，就可以一次性完成付款，降低操作門檻，使用起來更便利，更符合城市移動的使用節奏。

人壽業者攜計程車！ 首創訂閱式投保 讓保險融入日常生活

