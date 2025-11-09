人多到可塞滿10個大巨蛋！拿信貸補房貸？全台雙貸族平均負債逾740萬

記者陳韋帆／台北報導

2025年7月，全台雙貸族達40.4萬人，較疫情前暴增近十萬人，可塞滿十座大巨蛋。（圖／台灣房屋提供）

房價居高不下，全台同時背有房貸、信貸的「雙貸族」創歷年新高。住商機構根據聯徵中心資料指出，截至2025年7月，雙貸族人數達40.4萬人，較疫情前暴增近十萬人，若以大巨蛋座位4萬人估算，可塞滿10座大巨蛋。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，雙貸族攀升主因有三如下：

一、房價高漲使自備款壓力沉重，不少人改以信貸補足。

二、股市大漲帶動部分持屋者以信貸轉投資。

三、通膨壓力擴大，部分家庭為周轉而借貸。統計顯示，今年7月雙貸族平均背負625.8萬元房貸與114.7萬元信貸，均較2012年翻倍成長。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，全球景氣仍受地緣政治與金融波動影響，提醒雙貸族應保留資金彈性、避免高槓桿操作。

她強調，若負債比過高，一旦景氣反轉或收入中斷，將陷入資金周轉困境，建議民眾審慎理財、預留應急現金。

