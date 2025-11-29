「人多怎放單車？」與台鐵員爆口角 擋門致「延誤3分鐘」

台南市 / 綜合報導

台鐵台南永康站昨(28)下午5點多，一名男子牽腳踏車進站要從永康搭到善化，結果和台鐵人員發生衝突，原來是男子疑似不滿人多沒辦法放腳踏車，還有被台鐵人員勸導，不要太靠近鐵道，結果男子就站在區間車車門口，不讓車門順利關閉，列車因此延誤3分鐘，而男子吵架聲音非常大聲，不少乘客經過，都回頭看，到底是發生什麼事情，對此，台鐵表示當下已請男子退票，也還好後續沒有列車受到影響。

白衣男子站在台鐵區間車門口，看起來火氣很大，不斷跟台鐵人員，大聲叫囂，當事民眾說：「他有沒有推我，他有沒有推我。」男子越喊越大聲，台鐵人員先幫忙牽好他的腳踏車，另一名台鐵人員，也走過來勸導，因為聲音實在太大聲，其他乘客經過也都回頭查看是發生什麼事情。

當事民眾說：「你上來，你上來。」眼看區間車車門要關了，但男子還是站在車門口，不讓車門順利關起來，其他民眾說：「可能危急的時候，擔心危險，會稍微推一下，這有時候也免不了。」

事情發生在台南永康站昨日下午5點半左右，台鐵表示當時這名男子牽著腳踏車，購買永康到善化的車票，進到車站月台，後來上車後就大吼，人這麼多腳踏車是要怎麼放，又將腳踏車摔到月台，並說台鐵人員推他故意阻擋列車門關閉，對於旅客不理性行為，為了維持列車正常行駛已請旅客退票，並將會依鐵路法移請裁罰。

鐵路警察局台南分駐所副所長江育皇說：「事後了解台鐵站員，稱因勸導勿站靠軌道太近(有推一下)，雙方目前無提告，本分局將調閱台鐵監視器，保留，待雙方提告，再依法偵辦。」

警方到場時，男子已經離開現場，疑似因為不滿被勸導，結果站在區間車上不讓車門順利關閉，還喊的大小聲，車輛因此延誤3分鐘，還好後續列車沒有影響，只是正值星期五下班時間，這樣的行為也影響了其他乘客。

