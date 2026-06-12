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即時中心／熊家瑜報導

立法院藍白黨團今（12）日憑藉人數優勢，三讀通過《選罷法》第26條第9款修正案，疑似替新竹市長高虹安今（2026）年的地方選舉解套，被外界戲稱是「高虹安條款」；民進黨立委林淑芬更被媒體直擊，痛罵8名滑手機的白營立委是「超速仔」。對此，綠營立委林楚茵今日也發文痛批，藍白通過《選罷法》修正案只是為了「替自己人解套」；她更揭露，初審時曾有立委接獲「市長」電話施壓。

高虹安完美適用《選罷法》修正案？

林楚茵今日在臉書發文指出，藍白今天強行三讀《選罷法》修正案，將導致未來「宣告緩刑」或「得易服社會勞動」者，都可以登記參選。而高虹安涉嫌詐領助理費案，二審改依偽造文書罪判刑6個月，正好可以適用。

林楚茵爆料 曾有立委接「市長」施壓電話

林楚茵更在文中爆料，《選罷法》初審時，民眾黨立委許忠信在委員會竟接到「市長」電話。她質疑，竟然有「市長打電話到委員會要求修法，到底是哪一個市長？」並痛批，《選罷法》修正案就是替高虹安量身打造！

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2024年，國民黨立委王鴻薇曾與林楚茵在立法院審議選罷法案時發生肢體衝突，2人互控傷害罪，一併被訴。回憶當時是件，林楚茵表示自己「雖然感到委屈，但仍然相信司法」，也會透過司法程序努力爭取清白，相信司法會還她公道。也因此，她強調自己身為立委，絕對無法認同藍白先是延會開立院保護傘，今天又「自肥修法」。

快新聞／人多欺人少！藍白強行通過「高虹安條款」 綠營女將曝「市長」曾致電施壓

民進黨立委林楚茵臉書全文。（圖／翻攝自林楚茵臉書）





林楚茵不齒：修法淪特定政治人物的遮羞布

林楚茵更痛批，國會在藍白多數主導下，已經成為無恥政客延續政治生命的工具。她更直言，她自己不會因為遇到司法案件，就無恥地推動修法替自己脫罪，直指「這就是民進黨和藍白最大的不同」！

最後，林楚茵強調，《選罷法》是民主選舉的基本規則，不該淪為特定政治人物的遮羞布；藍白今天硬是闖關，保障參政權是假，替自己人解套才是真！

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／人多欺人少！藍白強行通過「高虹安條款」 綠營女將曝「市長」曾致電施壓

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