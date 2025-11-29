「人多腳踏車怎麼放」！ 男鬧台鐵 嗆站務員遭「解除契約」
台南永康車站區間車3232車次的一名男旅客，28號下午五點多，牽著腳踏車壓到黃線，站務員先是好意提醒，沒想到，上列車後，因為正值下班時間旅客多，男子怒吼腳踏車怎麼放，氣得把車摔出列車外，還控訴站務員推他，大鬧台鐵造成區間車延誤3分鐘，最後站長決定解除運送契約。
事件發生在台南永康站的台鐵3232車次區間車上。當時這名白髮男子牽著腳踏車在月台等車，因為人車壓到黃線靠軌道太近，站務員好意上前提醒，引發他不滿。儘管如此，該男子仍上了區間車，但因車廂內旅客眾多，找不到適合放置腳踏車的空間而大聲怒吼，甚至氣得將腳踏車摔出車外。
當站務員輕拍該男子手臂時，情況更加惡化。這名男子不僅回推站務員，還故意阻擋車門，大聲質問站務員是否推他，並多次喊道：「他有沒有推我，他有沒有推我，有沒有，你講，他有沒有推我」。更令人驚訝的是，他還自稱為「中華民國海軍陸戰隊兩千三十二旅值星官士官長」，試圖以此身分壓人。
在爭執過程中，車門不斷開關，該男子被夾了多次卻置之不理。他甚至搬出「老天爺在上面」這樣的說法，指責站務員說謊。整個過程中，其他旅客只能在車內等待，列車停在原地無法移動。這起事件造成區間車延誤3分鐘，最終站長決定解除與該男子的運送契約。
鐵路警察局台南分駐所副所長江育皇表示，雙方目前均無提告，台南所將調閱台鐵監視器保留，待雙方提告再依法偵辦。這起原本只是善意提醒的小事，卻演變成嚴重衝突，導致列車延誤，該名白髮男子已觸犯鐵路法妨害正常運作條款，將面臨1萬元以上罰款的處分。
