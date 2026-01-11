人夫中國打拚失聯6年！女兒滑FB驚見「爸擁新妻嫩兒」 妻離婚獲准

一名人夫拋家棄子在中國另組新家庭，臺灣士林地方法院判離。資料照，李政龍攝



台北一對夫妻結婚近30年，育有1女，丈夫2019年赴中國創業，沒多久就失聯，直到某日女兒滑社群赫見爸爸已與新歡生小孩共組家庭，殘酷真相被揭開後，媽媽心碎向士林地院法院訴請離婚，獲准，可上訴。

根據判決書，這對夫妻在1997年結婚，育有一女，已經大學畢業且成年。2019年，人夫獨身一人前往中國打拚，剛開始還有給家用，雙方也有聯繫往來，後來新冠疫情爆發後，一切不對勁接連發生。

很快地，人夫先是以疫情或以公司忙碌說不便返台，連農曆假期也沒有回來，後來女兒大學畢業，人夫斷了金源又失聯，把母女倆拋諸腦後。

後來，女兒某日在滑臉書時，突然看見父親有發動態，配圖竟然是與另一名陌生女子、抱著一名小朋友的合影，三人幸福快樂的樣子變成出軌鐵證，更像是宣告在中國已組成新家庭。

而人妻得知後很心碎，結婚28年竟已被出軌拋棄收場，決定向士林地院訴請離婚。

審理期間，人夫始終未親自現身，也沒有任何辯解，而法官審酌雙方分居已長達6年，人夫對妻女長期不聞不問，沒有實質互動與關心，雙方已無互信基礎、無法溝通修補破綻，因此這段婚姻破裂責任應歸咎人夫，考量婚姻僅剩法律形式，宣判准許雙方離婚。可上訴。

