人夫中900萬獎金 竟「10天內離婚」狠甩妻！下場慘了

國際中心／李紹宏報導

荒謬！中國寧夏一名男子，和朋友共買彩券，幸運中得人民幣500萬元（約新台幣2273萬元）大獎，平分獎金後，男子不但沒有和老婆分享喜悅，反而處心積慮隱瞞財產，甚至在短短10天內「閃電離婚」。然而前妻事後得知真相，憤而提告，法律最終判決這名男子須將一半的獎金分給前妻。

中國一名男子獲得超過900萬台幣的獎金後，竟火速和老婆離婚。（示意圖／PIXABAY）

根據中國媒體《羊城晚報》報導，回溯事件起因，這名男子於2022年11月與好友合資購買彩券，沒想到受到財神爺眷顧，喜獲大獎。在扣除相關稅款並與好友對半平分後，男子分得逾200萬人民幣（約超過台幣909萬元）。

廣告 廣告

這筆鉅額讓男子起異心，為了不讓妻子分得這筆錢，並未如實告知，反而迅速將領到的獎金全數轉移至父母名下。隨後，他編造各種藉口向妻子提出離婚要求，並在領獎後的10天內，火速與老婆離婚。

不過在離婚數月後，妻子透過親友閒聊，才驚覺前夫當初竟中了大獎。她意識到，前夫突如其來的「決絕離婚」並非個性不合，而是為了獨吞這筆意外之財。心碎之餘，妻子決定提告前夫。

寧夏法院審理後指出，根據法律規定，婚姻關係存續期間，因購買彩券所得的獎金應視為夫妻共同財產。男子在未經妻子同意下，擅自將大額資金贈與父母，不僅損害了對方的財產權，該贈與行為亦屬無效。最後，法院判決其父母必須返還該筆獎金的一半（約100萬人民幣，折合台幣約455萬）給前妻。

更多三立新聞網報導

幸運兒！黃仁勳親送生日紅包給「他」 畫面曝光網羨：驕傲一輩子

冷氣團殺到「越晚越濕冷」！最冷時段曝光 北部恐下探10度

黃金「超狂走勢」慘了？木頭姐揭1關鍵警告：恐戳破泡沫

赤馬年開運穿紅衣？觀音宮開示：3類人要避紅、5生肖注意口舌是非

