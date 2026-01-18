人夫偷吃按摩妹 還約美女同遊日本！辯：開放式關係

人夫約色情按摩到汽車旅館。（示意圖／翻攝自pexels）





新北市一名人妻琳琳（化名）控訴丈夫阿輝（化名）婚內出軌，不僅兩度與性工作者至汽車旅館交易，更與女性友人小花（化名）同遊日本並同房過夜，憤而提告求償200萬元。

判決指出，琳琳與阿輝於民國109年結婚，婚後感情與性生活略有不睦，琳琳指控，阿輝於113年11月間透過通訊軟體預約色情按摩，並兩度前往汽車旅館開房性交易。

阿輝辯稱是為了「確認是否為詐騙」，但琳琳提出的錄音證據顯示，阿輝承認「開房兩次」並談論服務細節。法官認為其辯詞違背常理，認定其破壞婚姻忠誠，判賠20萬元精神慰撫金。

此外，阿輝更被發現與女性友人小花同赴日本觀賞棒球賽，並同住一間旅館房間，小花辯稱雙方僅是朋友，是因為臨時訂不到房間，才同住一間房，且房內為兩張單人床。但法官認為，小花明知阿輝已婚仍與其同房過夜，已逾越一般男女社交分際，構成共同侵權，判決兩人連帶賠償10萬元。

偷吃被抓包 辯「開放式關係」

阿輝提出證據，主張琳琳同意維持「開放式性關係」，根據對話紀錄，琳琳因阿輝具性功能障礙，兩年半無性行為，於是當面與阿輝提議「去找別人」，但阿輝當時並不認同這樣的說法。法官認為，這僅是夫妻間「性生活不協調」進行討論，琳琳從未明確同意丈夫與他人發生性行為，並非拋棄配偶權理由。

新北地院審理後認定，阿輝與小花之行為已侵害配偶權，判決兩人須連帶賠償10萬元；另針對阿輝約性工作者進行性行為部分，判其須單獨賠償20萬元，合計30萬元，全案可上訴。

