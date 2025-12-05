人夫偷吃背抓包 變態報復手段曝光還提告未成年兒

一名人夫慣性出軌，被妻子抓姦後甚至威脅濫訴報復妻子跟兒子。（示意圖，pixabay）

人妻小美（皆化名）心酸控訴，原以為能和丈夫阿貴安穩度日，誰知阿貴竟多次與小三小英暗通款曲，在東窗事發後，阿貴非但沒有悔意，反而變本加厲傳訊附上血腥照恫嚇她，甚至無情接二連三地提告她與未成年兒子。

判決書揭露這段婚姻的裂痕，小美在2006年嫁給阿貴，婚後育有3名子女。然而，從2024年開始，阿貴就出軌與小英有了不尋常的男女關係，第一次被發現時，他還信誓旦旦地保證會痛改前非，但轉眼間又偷偷摸摸地藕斷絲連。直到第二次，小美抓姦兩人上床，讓她徹底心灰意冷。

人夫用哪些變態手段報復妻子？

小美除了面臨感情上的背叛，還得承受阿貴一連串的報復舉動，阿貴藉由自殘的手段來逼退她，傳送血跡斑斑的照片與訊息威脅她，甚至控告她涉嫌侵占，連未成年兒子也被牽連，被提告妨害電腦使用。母子倆被迫頻繁往返警局接受偵訊，承受龐大壓力，但阿貴卻反覆撤告又提告，變調報復母子。阿貴從2024年底開始拋家棄子搬離家中，3個孩子全靠小美一人獨立照料。

人妻受不了虐待打離婚官司判決如何？

小美審理期間提交堆積如山的鐵證，從外遇照片、私密對話，到阿貴寫下的切結書、悔過書，甚至還有她與兒子被恐嚇的通訊紀錄，清晰描繪這段婚姻是如何一步步走向毀滅，加上另一宗損害賠償訴訟的判決書也作為強力佐證。然而，阿貴面對法院的多次合法傳喚，始終選擇缺席，既未到庭也未遞交書面資料，辯駁小美控訴，形同默許一切屬實。

法官認定阿貴的慣性出軌、偏激舉動與騷擾提告，已對婚姻造成了無可挽回的重創。考量到兩人長期分居、官司不斷，夫妻感情早已化為烏有，法官指出，婚姻破裂的主要過失在於阿貴，因此裁定准許離婚。

