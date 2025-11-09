人夫偷裝好友家監視器！持影片逼當奴隸：別想脫離我

人夫威脅好友發生性行為。（示意圖／翻攝自pexels）





新北市一名已婚的修車行老闆阿輝（化名）認識了客人小花（化名），兩人是好友關係，阿輝卻私自在小花家裝監視器長達４個月，用私密影片威脅小花與他發生性行為，還將影片給好友觀賞，近日民事判決出爐。

根據判決書，阿輝與小花是朋友關係，112年5月阿輝私自在小花房間裝設監視器，偷錄了小花4個月的生活影片，6月時阿輝發現小花與其他男性發生性行為，一大早憤怒衝到小花家質問，要求小花與他性行為，否則要告訴其他人小花「很隨便」，小花無奈答應。

阿輝多次要求小花與他發生性行為，否則就要告訴小花的家人、朋友，她曾與阿輝及其他男子發生性關係，並將手中的影片散布出去，還威脅「你現在就壓在我手上，我要玩你，叫你脫褲子你也得脫」、「不要想要脫離我」、「我辦法很多」。

11月14日阿輝在IG限時動態上表示「毀三觀的事情不是要我爆料」、「這2天我就開始散發這些事情了」、「我爆下去這下去絕對是山崩了，爆下去，看誰幫你」，還將小花性影像傳給好友看，小花十分害怕，連忙報警尋求協助。

法院審理，根據阿輝手機、對話紀錄、小花敘述，可見小花所言真實，但因小花與阿輝平時見面並無異常，與性侵被害人與加害人之間不同，因次妨害性自主不起訴。刑事部分依無故攝錄他人性影像、恐嚇等罪判刑判阿輝1年2月，民事判決日前出爐，阿輝須賠償小花25萬元精神撫慰金，刑、民事均可上訴。

