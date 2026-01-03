人夫出軌健身網紅！趁妻出國帶回家激戰 法院判決出爐

人夫出軌健身網紅，還趁正宮出國小三回家。（示意圖／翻攝自pexels）





台北一名人妻琪琪（化名）控訴，丈夫阿志（化名）出軌健身網紅小葵（化名），甚至丈夫還趁琪琪出國帶小三回家激戰，還傳訊息告知正宮「無套全都來了」，對琪琪身心造成重大打擊。法院審理後，判決小葵須賠償琪琪共計56萬8,340元，可上訴。

健身網紅激戰人夫

根據判決書指出，琪琪與阿志於2009年結婚，婚後育有子女，婚姻關係存續中，小葵明知阿志為有配偶之人，仍自2024年5月至2025年3月間，與其頻繁出遊，並多次於旅館發生性行為。2025年4月21日，阿志更趁琪琪出國期間，將小葵帶回夫妻位於台北市萬華區的住處發生關係，其行為已明顯逾越一般社交往來的合理範圍。

趁正宮出國到府幽會還傳訊給她

小葵事後還主動傳訊給琪琪「無套、內X他全部都來了，也不是第一次了」造成琪琪精神上重大打擊。琪琪因此出現焦慮與憂鬱等情緒困擾，需接受身心科治療並進行心理諮商，遂提起訴訟，請求醫療及心理諮商費用共6萬8,340元，並請求精神慰撫金60萬元。

法院審理時，小葵到庭坦承，確實曾與阿志發生多次性行為，也承認曾進入原告住處，並向琪琪傳送相關訊息，也表示願意負擔醫療及心理諮商費用。

小三遭告法院判賠56萬

法官指出，小葵明知對方為有配偶之人，仍持續發展逾越社會通念的不正當關係，嚴重侵害琪琪基於婚姻所享有的配偶權，情節重大，已違反社會善良風俗。綜合考量雙方身分、經濟狀況、侵害情節及對原告身心造成的影響，法院判准醫療與諮商費用全數給付，並酌定精神慰撫金50萬元，合計應賠償56萬8,340元。

