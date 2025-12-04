人夫出軌公司同事 小三良心不安主動找正宮坦白認錯 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台中市一名人夫阿志（化名）婚後多年，結果背著妻子與公司同事小美（化名）發生關係，小美自覺良心不安，主動聯絡正宮小如（化名）坦白一切，這起事件才曝光，全案經台中地院審理後，小美須賠償正宮30萬元，不過全案仍可上訴。

判決指出，阿志與小如婚後感情融洽，但今年6月間，小如突然收到小美的訊息要求見面，小如雖感納悶，但仍如期赴約，結果雙方見面後，小美就坦承她是阿志的外遇對象，自己受不了良心的譴責，才想要全部說出來，並把阿志與她約會的細節全盤托出，小如聽完險些崩潰，也將小美告上法院，求償60萬元。

廣告 廣告

小美對此解釋，她與阿志並不熟識，是因為工作與孩子就學的問題，才逐漸與他熟絡，且當時心理狀況不佳、家庭與工作壓力大，因此才把阿志當成聊天對象。

直到後來發現阿志已婚，但阿志用話術拐騙她吃早餐、聊天，接著把她騙上車、要求發生性行為，在發生關係後，阿志便經常邀約她發生性行為，她因為害怕阿志握有2人不倫把柄，無奈只能赴約。

小美接著表示，她後來因為受到良心譴責，每天都活在不安的情緒中，加上她覺得自己好像並非首位被阿志騙的女性，所以才主動向小如坦承過錯、並提供手上證據，她承認，雖然有侵害配偶權，但因沒有積蓄，加上學貸尚未償還、配偶也罹癌中，希望能夠酌減精神撫慰金。

全案經台中地院審理，法官衡量雙方的社會地位、經濟等情況，認為小美要賠償30萬元精神撫慰金給小如，全案仍可上訴。

照片來源：示意圖《CNEWS匯流新聞網》

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

老伴過世遭兒趕出家門 女兒又拒之門外父親心寒提告討回房產

綠徵召劉建國再戰雲林 張嘉郡「平常心」盼延續張麗善施政

【文章轉載請註明出處】