人夫包莖封死30年！脫褲飄出「鮮魷味」 醫驚：整圈都是硬塊
生活中心／彭淇昀報導
有私密處困擾應盡早解決。亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑分享一則案例，一名30多歲的人夫因解尿疼痛，即使服用多次抗生素，依然反覆發作，後來求診才發現，包莖只剩「很細的尿道口」，冠狀溝上全是硬塊，整個外生殖器完全封死，原來是「包皮垢」多年累積下來，變成結石，甚至已經飄出異味。
泌尿科邱鴻傑在節目中指出，一名30多歲爸爸前來求診，表示自己解尿時有疼痛感，不過先前已尋求多間診所，都稱是泌尿道感染，即使吃了抗生素，但病情仍反覆發作，讓他感到相當困擾。
邱鴻傑替人夫進行理學檢查，發現冠狀溝整圈都是硬塊，包皮垢被封印，藏污納垢存放20、30年「這一圈全部包著」，全部都是結石，還飄出陣陣「鮮魷味」。
邱鴻傑透露，患者會前來就診是因為「他已經很痛了」，且在性行為時開始會流出一些分泌物，甚至變臭，直到後續執行包皮環切術，剪開患部、全部清除乾淨，患者的生活才終於恢復正常。
邱鴻傑提醒，不少男性常會忽略私密處清潔，包皮過長的包莖會經常清不到裡面，一般人仍建議每天將包皮褪下清洗、保持乾燥，若青春期後仍呈現包莖狀態、無法完全翻開，就必須諮詢醫師割除。
邱鴻傑指出，包莖是指包皮開口過小，無法將包皮向後拉至露出龜頭。正常男性約有99％在1歲前呈現包莖，但會隨著年齡改善，到18歲僅剩1％到2％仍有包莖問題。至於小朋友是否應及早割包皮，邱鴻傑強調，只有出現嚴重包莖、反覆發炎、排尿不順等因素才需做手術，一班兒童則可等到青春期發育完成後再進行評估。
更多三立新聞網報導
20歲男忽略「3症狀」！1年後竟患尿毒症 醫嘆：需終身洗腎
12歲童DIY「一根棉線割包皮」！下秒悲劇狂噴血 捧命根急送醫
39歲男失眠又腎衰竭！醫揪「浴缸」是關鍵：從下體1部位跑進體內
高中男掐女同學！生殖器「整根塞嘴」威脅：不幫打就扁妳 超慘下場曝光
其他人也在看
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 38
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 8
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 39
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 214
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 18 小時前 ・ 393
柯志恩評賴瑞隆兒子霸凌案「選舉不應扯家人」 但高雄有機會變天
民進黨有意參選高雄市長的立委賴瑞隆，因兒子霸凌案落淚致歉，國民黨戰將柯志恩今（8信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 82
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 40
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 7
台灣人搭車1禮儀沒了？她曝「這族群」最多 網爆共鳴：一開門就擠
生活當中有很多習慣總是約定成俗，已然成了大家日常的一部分。然而，近日有網友就分享了一段台鐵糟糕的搭車體驗，讓她很氣不過，打破原先對於「先下後上」的認知，並點名一類人最多。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 18
已當面向女童家長致歉！賴瑞隆盼外界「停止過度指控」：更清楚該努力的方向
表態角逐高雄市長提名的民進黨立委賴瑞隆，近日因8歲兒子涉入校園衝突事件而引發社會關注。繼多次公開道歉後，賴瑞隆今（7）日透露，已與女童的母親完成會面，向對方當面致上深刻歉意，並感謝女童家長願意透過對談釐清彼此的想法、促進溝通。賴瑞隆表示，身為家長，有責任深入了解並面對孩子的狀況；身為政治工作者，也應展現更成熟、願意處理問題的態度。賴瑞隆直言，今日會面讓他更清......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 265
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻 證實9月已「和平告別」
【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸
近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布專題報導，深入分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也分析共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 183
帶女兒散步遭突襲！沈伯洋嘆「不該波及家人」：台灣有多少共產協力者？
民進黨立委沈伯洋昨日傍晚帶女兒出門時，遇到一名陌生男子突然用手機的手電筒強光照著他和女兒，並狂問「為什麼做網軍」、「為什麼說中國全球追捕」、「你知道你在台灣也很危險嗎」等語，甚至酸說他被通緝是活該。對此，沈伯洋今（8日）表示，大家都說不該波及家人，這是一件非常重要的原則，目前已經報警，預計今天會去做筆錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 225
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 23
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 7
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 10 小時前 ・ 16
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 22 小時前 ・ 1
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3