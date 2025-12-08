人夫包莖封死30年！脫褲飄出「鮮魷味」 醫驚：整圈都是硬塊

生活中心／彭淇昀報導

有私密處困擾應盡早解決。亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑分享一則案例，一名30多歲的人夫因解尿疼痛，即使服用多次抗生素，依然反覆發作，後來求診才發現，包莖只剩「很細的尿道口」，冠狀溝上全是硬塊，整個外生殖器完全封死，原來是「包皮垢」多年累積下來，變成結石，甚至已經飄出異味。

人夫尿尿感到疼痛，且會反覆發作，經檢查發現是包皮垢「封印30年」引發感染。（示意圖／翻攝自Pixabay）

泌尿科邱鴻傑在節目中指出，一名30多歲爸爸前來求診，表示自己解尿時有疼痛感，不過先前已尋求多間診所，都稱是泌尿道感染，即使吃了抗生素，但病情仍反覆發作，讓他感到相當困擾。

廣告 廣告

邱鴻傑替人夫進行理學檢查，發現冠狀溝整圈都是硬塊，包皮垢被封印，藏污納垢存放20、30年「這一圈全部包著」，全部都是結石，還飄出陣陣「鮮魷味」。

邱鴻傑透露，患者會前來就診是因為「他已經很痛了」，且在性行為時開始會流出一些分泌物，甚至變臭，直到後續執行包皮環切術，剪開患部、全部清除乾淨，患者的生活才終於恢復正常。

邱鴻傑提醒，不少男性常會忽略私密處清潔，包皮過長的包莖會經常清不到裡面，一般人仍建議每天將包皮褪下清洗、保持乾燥，若青春期後仍呈現包莖狀態、無法完全翻開，就必須諮詢醫師割除。

邱鴻傑指出，包莖是指包皮開口過小，無法將包皮向後拉至露出龜頭。正常男性約有99％在1歲前呈現包莖，但會隨著年齡改善，到18歲僅剩1％到2％仍有包莖問題。至於小朋友是否應及早割包皮，邱鴻傑強調，只有出現嚴重包莖、反覆發炎、排尿不順等因素才需做手術，一班兒童則可等到青春期發育完成後再進行評估。

更多三立新聞網報導

20歲男忽略「3症狀」！1年後竟患尿毒症 醫嘆：需終身洗腎

12歲童DIY「一根棉線割包皮」！下秒悲劇狂噴血 捧命根急送醫

39歲男失眠又腎衰竭！醫揪「浴缸」是關鍵：從下體1部位跑進體內

高中男掐女同學！生殖器「整根塞嘴」威脅：不幫打就扁妳 超慘下場曝光

