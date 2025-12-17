人夫和妻閨密「環島激戰」一整年 頂樓偷情到攤牌前一刻

人妻把閨蜜介紹給老公認識，卻演變成「環島激戰」一整年。（示意圖／翻攝自pixabay）





高雄一名人妻A女與丈夫B男一起經營潛水店，並將閨蜜C女介紹給老公認識之後，經常相約一起到各地潛水旅遊。不料B男與C女卻在多次接觸之後，互動越來越親密，發展成不倫婚外情，不但利用環島旅遊期間多次性行為，甚至還在自家頂樓大膽偷情。A女得知後一氣之下，將C女告上法院。

根據判決書指出，A女表示，過去與C女都在知名房仲公司任職，她離職後2人都還保持友誼，由於C女經常抱怨生活壓力大，便將C女介紹給經營潛水店的老公B男認識，一起相約潛水活動。

判決書指出，2023年12月6日進行晚間潛水之後，B男與C女在潛水店喝酒聊天，談論到C女對婚姻與工作不滿的話題，B男首次主動親吻遭到C女拒絕，但第二次親吻時，C女不但沒有拒絕，還回應親吻，2人在客房雙人床內擁抱而眠，並在隔天清晨發生首次性行為，之後來一起去藥局買避孕藥。

2024年1月13日至19日B男與C女共同前往環島旅行，期間每日皆共同過夜，並連續發生多次性行為，B男還在行程前，購買情趣內衣與情趣玩具，並在旅途中使用，之後的一整年，2人陸續利用機會發生不倫性行為。

一直到2024年12月15日，A女才在B男手機內，發現大量與C女的親密對話，當天B男甚至還不知道已經東窗事發，仍在自家頂樓跟C女發生性行為。

法院審酌雙方身分資力與加害程度，以及A女所受到的精神上痛苦之程度，判處C女應給付A女50萬元。全案可上訴。

