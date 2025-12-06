人夫和小三同居、生子！被抓包還不認 正宮怒告

高雄一名人妻控訴丈夫與小三同居並生下孩子，導致婚姻破裂。（示意圖／翻攝自pexels）





高雄一名人妻小綺（化名）控訴，丈夫阿強（化名）與她結婚不久便外遇，還與女子花花（化名）同居，甚至生下一名孩子，因此提告對方侵害配偶權。高雄地院審理後認定，花花明知阿強已婚卻仍與其交往，已侵害小綺的配偶身分法益，判賠15萬元及利息。

判決書指出，小綺與阿強（化名）於111年3月底結婚，婚後育有一子。但不久後，小綺發現丈夫行蹤異常，懷疑對方外遇，進一步發現阿強自111年5月3日起便與花花同居。小綺控訴，花花明知阿強已有婚姻，卻仍在5月至7月期間與他同住，生活狀態如同伴侶，讓她備受打擊。

小綺表示，面對丈夫出軌，她從同年5月便開始求助心理師，情緒逐漸惡化成持續性憂鬱症，兩人在114年1月離婚後，她必須獨自照顧孩子，精神壓力更是雪上加霜，因此向花花求償200萬元精神慰撫金。

花花則辯稱，她與阿強交往多年，且在111年5月前並不知情阿強已婚。她表示，直到與小綺面對面對質時，才發現阿強已登記結婚，隨即與阿強分手並搬離住所，否認有意介入他人婚姻。不過，法院審酌相關證據後發現，111年7月間的影像顯示花花與阿強多次一同進出同一大樓，顯示兩人在5月至7月期間確實持續同居。

在兩人交往期間，花花曾流產一次，後又再度懷孕，並於112年7月生下一女。據對話紀錄顯示，花花曾與阿強討論墮胎相關事宜，此外，某次小綺詢問花花丈夫是否在她身邊時，花花回應：「對！他現在也在旁邊」。

法院認為，這些足以顯示花花明知阿強已婚，卻仍持續維持不當關係，其行為已超出一般社交範圍，構成對小綺配偶權的侵害。最終，法官斟酌雙方經濟狀況、侵害程度與同居時間等因素，認定花花應賠償15萬元精神慰撫金，自113年5月8日起計息。

