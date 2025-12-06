人夫外遇花店老闆娘 自豪入珠最大顆「女生愛不釋手」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市一名經營水產店的人夫小馬（化名），因工作關係，認識公司附近一名開花店的老闆娘若涵（化名），結果2天竟擦出愛的火花，進而發展姦情。由於小馬相當自豪他的生殖器在入珠後更顯雄偉，也傳訊給若涵說「我入珠最大顆，女生愛不釋手」，他的老婆小咪（化名）發現後氣炸，將若涵告上法院，全案經士林地院審簡易庭審理後，判決若涵必須賠償小咪15萬元，不過全案可上訴。

判決指出，小馬與小咪在2013年間結婚，而小馬因為經營水產店的關係，認識在附近開花店的老闆娘若涵，孰料2人因連絡頻繁而日久生情，2人竟發展成不倫戀，2人除了吃飯約會外，小馬也以「老婆」稱呼若涵，偶爾還會傳送他的生殖器照片給對方。

由於小馬對自己的生殖器相當自豪，經常傳訊告訴若涵，「我這根大排長龍、我入珠最大顆，女生愛不釋手、若涵也回覆「你的再粗一點就很完美」等曖昧挑逗內容，小咪看到簡訊崩潰，將若涵告上法院，並求償50萬元。

若涵對此辯稱，她原來並不認識小馬，是因為小馬主動追求，他又自稱單親、獨力扶養2名孩子，所以才會誤信謊言，與小馬交往。

不過法官發現，若涵與小馬的對話中，2人曾提及，「你老婆也說你小，又不是我嫌小」、「你老婆也嫌，不是我」等，法官認為若涵知道小馬的已婚身分，因此不採信若涵說詞，在衡量雙方條件後，判賠她必須賠償小咪15萬元，但全案可上訴。

