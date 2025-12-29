人夫婚後住前妻家！現任守空閨10年心死 他嗆：財產分一半就離

苗栗一名人夫婚後長期與前妻同住，讓現任妻子獨守空閨逾10年，遭對方向法院訴請離婚。（示意圖／Pixabay）

苗栗一名人夫婚後長期與前妻同住，讓現任妻子獨守空閨逾10年，遭對方向法院訴請離婚。人夫辯稱，因前妻生病20多年需要照顧，自己才會住在對方家中，並反控妻子擅自更換門鎖，要求分一半財產才肯同意離婚。法院審理後認定，雙方婚姻已名存實亡，且被告之可歸責性略高於原告，因此判准離婚。

根據判決書，人妻主張，她於民國98年7月3日與丈夫結婚，育有一名成年子女，婚後被告長年與前妻同住，僅偶而返家短暫休息或洗澡，兩造分居迄今逾10年，長年未有夫妻間之親密關係，被告亦未提供家庭生活費及子女扶養費，足認男方有惡意遺棄行為，且兩造婚姻已發生重大無法回復之破綻，希望法院判准離婚。

被告辯稱，因前妻已生病20多年，自己才每天回對方家住，然而妻子經常晚上未歸，甚至擅自更換門鎖，致兩造無法同居生活，且他婚後將收入交給女方保管，供其在越南購買公寓，包括原告目前住處，亦是他購買法拍屋再以「贈與」登記給她，如今他年事已高，無財產維持生活，如原告願將財產一半分給他，便同意離婚。

苗栗地院審酌，兩造婚後長年分居，被告長年返回前妻家住宿，僅偶而短暫返回原告住家，彼此各自生活，情感甚為疏離，未見有何夫妻間互相扶持之情義，堪認兩造間之婚姻已生破綻而無回復之希望，有不能維持婚姻之重大事由，且就上開離婚事由觀之，被告之可歸責性略高於原告，因此判准離婚。

