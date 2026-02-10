人夫小三狂聊色「超愛巨獸博士」！正宮赴美抓包鹹濕對話 2人下場慘了

（示意圖；freepik）

台北1名人夫赴美工作後出軌台灣小三，相隔兩地仍壓不住雙方感情，雙方互傳各種鹹濕對話，小三甚至嬌喊「超愛我的巨獸博士」等，直到正宮帶子女赴美，一次解鎖丈夫手機發現後崩潰訴請離婚，並向2人求償150萬元，日期法院判決出爐。

大膽聊色 傳「熱狗堡、蛋白飲」暗示

根據判決書，正宮與丈夫結婚育有3名未成年子女，丈夫2021年11月26日因工作關係遠赴美國，隔年7月正宮則帶上子女赴美同住，同年10月查看老公手機意外發現，老公出軌小三對話，頓時崩潰決定訴請離婚。

為何對話讓正宮無法接受？翻開丈夫與小三對話，丈夫不僅傳送裸照、性器官照給對方，還頻頻聊色，以熱狗堡等圖做出性暗示，而小三則回說「早餐還是想要點高蛋白飲（含著吸吸吸～～〜）」「超愛我的巨獸博士」「我已經淹沒在想要巨獸香滑順口的汁了」等。

雙方這類鹹濕對話長達6個月，正宮與丈夫離婚後，一狀將2人告上法院，要求賠償連帶賠償150萬元。

巨獸博士慘了！ 下場曝光

丈夫否認與小三發生性關係，稱雙方對話為了「尋求心理支持」來維繫家庭，更指控正宮取得對話方式侵害隱私權、違法比例原則，離婚原因是因雙方對子女教育有所歧見等，自己還負債200多萬元，主張賠償金額過高；至於小三則神隱，沒出庭也未提出書狀說明。

士林地院法官認為，考量這類證據取得困難，認定正宮輸入手機密碼取得LINE對話的行為未逾越比例原則，而其丈夫雖聲稱與小三一個住美國、一個住台灣沒身體接觸，但雙方對話涉及大量性愛，正宮訴請離婚也經法院和解離婚，因此認定正宮主張真實。

法官考量丈夫為碩士畢業、小三為高職畢業及相關工作、財產等，判處2人連帶賠償50萬元。

