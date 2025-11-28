人夫愛上女鄰居！電話約跑10多次 他綠到精神崩潰

桃園一名人夫不倫女鄰居。（示意圖／Pexels）





桃園一名人夫阿德（化名）背叛結縭超過30年的妻子，不倫鄰居小桃（化名）並發生10多次性行為，小桃丈夫更因此精神崩潰。法院審理後判小桃須賠償30萬元。

判決書指出，阿德與妻子於1989年結婚，卻在2018年至2019年期間，與多年鄰居小桃發生不倫戀。兩人分手多年後，小桃丈夫2024年前往阿德住處求證並得到心碎答案，當場持警棍砸損餐桌及櫥櫃玻璃；其友人也證實，小桃丈夫情緒崩潰到無法進行法律程序，因此委託他協助處理精神賠償。阿德妻子則對小桃提告求償100萬元。

對此，阿德承認與小桃有踰矩行為，坦承兩人電話約好見面地點後，各自開車到停車場會合，小桃再到他車上幽會，且每次見面幾乎都會發生性行為。小桃則否認與阿德有婚外情與性行為，並指阿德妻子求償的金額過高。

桃園地院法官審酌阿德、小桃丈夫友人證詞，以及小桃丈夫的反應，認定小桃明知阿德為有婦之夫，卻與阿德發生婚外情，造成阿德妻子身心受創，判小桃須賠償30萬元。可上訴。

