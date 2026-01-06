人夫愛上跑友！她辯「配偶權非憲法」拒賠 遭法官打臉

桃園一名人夫因參加慢跑活動結識女子，兩人因志趣相投展開交往，妻得知後氣炸。（示意圖／翻攝自Pexel）





桃園一名人夫阿豪（化名）因參加慢跑活動結識珊珊（化名），兩人因志趣相投展開交往。妻子小美（化名）發現後憤而求償200萬元。最終桃園地方法院判處珊珊應賠償精神撫慰金12萬元。

判決書指出，阿豪與小美為夫妻，育有2名子女，不料阿豪因慢跑活動結識珊珊，並開始交往，不僅多次牽手逛街、共進晚餐，甚至一同進出飯店多次發生性行為，珊珊明知阿豪已有婚姻，卻仍於2025年1月間一同前往知名農場旅遊並同住一房。

庭上辯配偶權不屬憲法

珊珊則主張「配偶權非憲法權利」來規避責任，不過法官強調，明知他人有配偶卻與之交往，且互動方式已足以動搖婚姻穩定，就屬於以背於善良風俗的方法加損害於他人，更指出珊珊與阿豪「同房共宿」的事實明確，已破壞小美婚姻生活的幸福。

法院經審酌，小美目前為家庭主婦、無收入，而珊珊則擔任鐘點工，平均月薪僅約1萬4,000元。法官考量珊珊的侵權行為態樣及雙方經濟狀況後，認為小美求償的200萬元慰撫金過高，最終裁定珊珊應賠償12萬元。全案仍可上訴。

