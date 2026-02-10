人夫懷疑妻出軌！帶女兒驗DNA 結果出爐綠炸

一名丈夫在愛女驗DNA後才發現非親生。（示意圖／翻攝自pexels）





台南一名男子阿碩（化名）與印尼籍女子小梅（化名）結婚約14年，於2024年因故離婚，但懷疑小梅不忠所以帶著二女兒去驗DNA，檢驗結果出爐後他才知道自己被戴綠帽。阿碩憤而告上法院，要求小梅賠償配偶權損害及多年來的扶養費共84萬元，法院審理後判決結果出爐。

懷疑被戴綠帽 DNA鑑定出爐

根據判決書指出，阿碩與印尼籍小梅在2010年結婚，育有3名子女，2024年初兩人協議離婚，阿碩因為心中一直有個疙瘩，懷疑小梅在外有染，於是帶著二女兒去醫院做親子鑑定，結果鑑定報告顯示阿碩與女兒的親子關係機率是0%。

廣告 廣告

阿碩氣炸了，認為小梅在婚姻存續期間與不詳身分的第三者發生性行為並產下女兒，自覺綠光罩頂、尊嚴掃地，精神飽受痛苦，氣得向小梅求償慰撫金20萬元。

妻辯稱：沒對不起他

面對指控，小梅喊冤表示，自己嫁來台灣後，雖然丈夫領有身心障礙手冊、無法穩定工作，她一個人扛起家計，是全家經濟收人的唯一來源，不但要處理農務、擺攤賣餐食，還要照顧祖父、公公、丈夫和3個孩子，一肩擔起一家六口的生計。

她強調，受孕期間她都跟丈夫住在山上，根本沒有私自離家，不知道為什麼鑑定結果會是這樣。她反駁阿碩，明明沒有工作收入，卻主張二女兒出生以來支付扶養費用，根本沒有證據可以證明， 不足以採信 。

討64萬扶養費落空

除了精神賠償，阿碩還主張自己長期扶養了別人的小孩，依據行政院主計總處發佈的家庭收支調查，台南市自2018年至2022年平均每人月消費支出平均為2萬624元，若以每人每月2萬元計算二女兒的扶養費，在女兒出生的5年4個月期間，代替小梅支付一半扶養費，每月以1萬元計算，因此要求小梅退還扶養費共64萬元。

不過，法官在審查財產清單時發現，阿碩長期沒有工作收入，每月僅靠3,000多元的補助金生活，連支應自己的開銷都有困難。法官認為，這幾年來家中的經濟支柱顯然是小梅，阿碩無法證明自己真的有拿錢養女兒，因此駁回求償64萬元的請求。

法官判決出爐

台南地院法官審理後認定DNA鑑定是醫學專業，確定二女兒並非阿碩親生，小梅確實破壞了婚姻的圓滿。審酌阿碩的精神痛苦以及兩造的經濟狀況，最終判決小梅應賠償阿碩10萬元的精神慰撫金，全案仍可上訴。

更多東森新聞報導

快訊／高金素梅涉3大案 檢調搜30處約談18人

Fumi阿姨踹飛捷運婦 法院2關鍵認互毆罰4千元

北投湯屋驚傳命案！男女倒臥浴室內雙雙身亡

