人夫抓包妻與維修技師出軌怒求償110萬 小王驚慌和解後反悔控「暴利」

記者潘靚緯／彰化報導

汽車維修技師外遇已婚女同事，遭對方丈夫逼簽110萬和解金，事後反悔提告對方構成暴利行為。（圖／翻攝Google Map）

彰化縣一名魏姓汽車維修技師，與已婚女同事偷情被抓包，江姓丈夫氣憤難平，衝到魏男任職的車廠當面理論，雙方在午休時簽下和解書，魏男承諾3個月內支付110萬元「精神慰撫金」。但事後魏男反悔，認為當時是在高壓下被迫簽約，向法院主張構成《民法》第74條的「暴利行為」。彰化地院審理後認為，當時談判情境確有壓力因素，但魏男確實侵害配偶權，不宜撤銷和解，判決賠償金減為50萬元。

判決書中指出，魏男與江男妻子同為車廠員工，兩人相識後發展出婚外情，藉由員工旅遊到泰國私會，女方排休與夜班加班後，也經常跟魏男外宿，江男察覺妻子與男同事的對話內容曖昧，質問妻子後，妻子卻仍與魏男持續往來，讓他身心受到重大打擊。

廣告 廣告

江男辯稱，得知妻子出軌後，想透過談話挽回婚姻，自行上網找資料擬定和解書，原本設想金額為120萬，經雙方討論議價才降為110萬。江男強調，談判時並無脅迫，魏男當晚也還傳訊表示「同意履行和解條款」，顯見並非被逼就範。

魏男則指控，江男在中午12點半突然闖入公司找他，並要求在午休結束前簽署和解書，揚言如果不簽就提告並「公告周知」，擔心修配廠同事與主管可能隨時進出，與女同事外遇的消息一旦曝光，將顏面無存，加上他毫無相關處理經驗，在高度緊張下只能答應對方，但事後越想越不合理，認為110萬元和解金額過高，依法應認定為暴利行為。

根據《自由時報》報導，法官認為，江男事前未先聯繫在午休時間，突然到魏男的公司談判，在可能被同事發現的壓力下，迫使魏男陷於「急迫、輕率」情境，難以冷靜判斷，賠償金額110萬元也明顯高於一般妨害家庭賠償水準，構成「暴利行為」，但魏男確實侵害配偶權，仍須負賠償責任，綜合雙方條件後，將賠償金額酌減為50萬元。全案可上訴

更多三立新聞網報導

「貓的報恩」真實版！野貓軍團巡邏中市派出所「抓蛇」獵捕畫面曝

獨家／「同名同姓」冤枉抓台人不只1次！台教授阿布達比搭機恐怖經歷曝

高雄男丟錢包皺成8字眉！台中暖警霸氣掏1千「想還錢就捐弱勢」網狂讚

阿布達比轉機被警察帶走！雲林男被拘杜拜曝原因：應是「同名同姓」冤枉

