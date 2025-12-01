人夫抓包妻與維修技師出軌怒求償110萬 小王驚慌和解後反悔控「暴利」
記者潘靚緯／彰化報導
彰化縣一名魏姓汽車維修技師，與已婚女同事偷情被抓包，江姓丈夫氣憤難平，衝到魏男任職的車廠當面理論，雙方在午休時簽下和解書，魏男承諾3個月內支付110萬元「精神慰撫金」。但事後魏男反悔，認為當時是在高壓下被迫簽約，向法院主張構成《民法》第74條的「暴利行為」。彰化地院審理後認為，當時談判情境確有壓力因素，但魏男確實侵害配偶權，不宜撤銷和解，判決賠償金減為50萬元。
判決書中指出，魏男與江男妻子同為車廠員工，兩人相識後發展出婚外情，藉由員工旅遊到泰國私會，女方排休與夜班加班後，也經常跟魏男外宿，江男察覺妻子與男同事的對話內容曖昧，質問妻子後，妻子卻仍與魏男持續往來，讓他身心受到重大打擊。
江男辯稱，得知妻子出軌後，想透過談話挽回婚姻，自行上網找資料擬定和解書，原本設想金額為120萬，經雙方討論議價才降為110萬。江男強調，談判時並無脅迫，魏男當晚也還傳訊表示「同意履行和解條款」，顯見並非被逼就範。
魏男則指控，江男在中午12點半突然闖入公司找他，並要求在午休結束前簽署和解書，揚言如果不簽就提告並「公告周知」，擔心修配廠同事與主管可能隨時進出，與女同事外遇的消息一旦曝光，將顏面無存，加上他毫無相關處理經驗，在高度緊張下只能答應對方，但事後越想越不合理，認為110萬元和解金額過高，依法應認定為暴利行為。
根據《自由時報》報導，法官認為，江男事前未先聯繫在午休時間，突然到魏男的公司談判，在可能被同事發現的壓力下，迫使魏男陷於「急迫、輕率」情境，難以冷靜判斷，賠償金額110萬元也明顯高於一般妨害家庭賠償水準，構成「暴利行為」，但魏男確實侵害配偶權，仍須負賠償責任，綜合雙方條件後，將賠償金額酌減為50萬元。全案可上訴
