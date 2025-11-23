人夫摩鐵激戰女網友！竟被法院認證「性功能」 下場曝光

人夫激戰女網友，最後卻被法院認證性性功能。（示意圖／pexel）





台北一名人妻A女發現自己的丈夫B男，不但使用交友軟體還約女網友上摩鐵，於是在攤牌後親自傳訊息詰問B男，要求還原事發經過，最後再把所有的對話內容，當作呈堂證供。法院認定，因為被告無法完全勃起，而性交未遂，應賠償15萬元給A女。

根據判決書指出，A女質問，「所以你就是已經跟別的女人發生性關係了，是這個意思嗎？」、「我需要知道事情的全貌」、「你只有開車載三重的女網友在今年2月12日去某摩鐵脫光衣服做愛，再去來來豆漿吃消夜，送她回家；只有跟她有肉體關係？」、「你不是說你脫光她的衣服，親吻她的X頭嗎？她幫你脫褲子，你沒有完全硬起來？」、「你們還有接吻，這都是肉體接觸吧」。

廣告 廣告

B男則回答，「如果這樣算肉體接觸，好吧...就是這樣，後來我在意的是精神生活和對話上的滿足」、「嗯嗯，我就剩一條褲子」。

不過B男在法庭上也辯稱，A女提出的對話紀錄，都是窺探他的手機取得，無證據能力，而且他從未使用A女所指控的交友軟體，也沒有跟女網友發生性行為，一切都是因為A女打算在社群媒體上散播不實言論，迫於無奈方應和對方，傳送上述訊息，而且過去還是A女鼓勵他去「向外發展」的。

法院認定，B男在某摩鐵的房間內，與女網友親吻、擁抱，欲發生性行為，然因被告無法完全勃起而性交未遂，駕車搭載女網友吃完宵夜，並送女網友返回住處，已達破壞兩造間婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度，侵害伊基於配偶關係之身分法益情節重大。

法院審酌，B男上述行為，破壞兩造共組家庭所需之互信基礎及圓滿狀態，致A女受有相當之精神上痛苦，考量A女月收入約7萬元，B男年收入約120萬元等情況，認定B男應賠償A女精神慰撫金15萬元。

更多東森新聞報導

基隆宮廟爆炸案！8旬翁「臟器外露」 懂製造炸藥

國1嚴重車禍！小貨車輪胎脫落害追撞 大貨車駕駛慘死

屏縣某國中老師陳屍家中！同事嘆：他工作壓力大

