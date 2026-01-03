人夫極樂行程！偷吃社區OL「主臥激戰50回」：怎Ｘ都沒懷孕 鹹濕對話曝

記者羅欣怡／台北報導

台北市一名OL與同社區人夫不倫戀。（示意圖／翻攝自pixabay）

台北市一名OL小美（化名），和同一社區的阿力夫婦關係交好，相處時間久了，小美竟和阿力好上，不但同遊泰國，小美還登堂入室，在阿力家中激戰50次，即便阿力妻子委婉警告，小美也沒放在心上，最後吃上賠償官司，要賠阿力妻子60萬元。

判決指出，阿力夫妻和小美同住一個社區，雙方都有加入社區的群組，彼此互動頻繁。阿力妻子指控，小美明知阿力有妻小，卻與阿力發展出不正當交往關係。外遇被揭穿後，阿力表面上說已經和小美分手，但兩人實際還在交往。

阿力妻子抓包丈夫的極樂行程，和小美的足跡遍及泰國、蘇澳冷泉、各大汽車旅館，甚至曾趁她不在時，在夫妻同居的住處內激戰，而阿力也在當晚坦認出軌，兩人隨後離婚，妻子向小美求償100萬元。

法官調查，小美和阿力的LINE對話中可見，「2022年的今天我們剛在一起」、「我們做愛過50次吧」、「雖然我今天沒X，但我真的很舒服」、「下面痛了」、「剛太嗨」、「乾流血」、「我那一次超級硬」、「我怎麼Ｘ你都沒有懷孕」、「我有吃藥啊」等不堪入目的文字。

士林地院法官審酌，聊天內容明確證實兩人在男方婚姻存續期間，已發生高達數十次親密接觸，小美身為普通上班族，侵害時間長、次數多等情狀，判須賠償60萬元精神慰撫金。可上訴。

