人夫母生病需照顧！全職妻冷回「自己媽媽自己顧」 家用費曝一票人炸鍋
生活中心／王文承報導
不少人在交往沒多久後，就認為另一半是能共度一生的人，因此選擇快速閃婚，但往往等到真正一起生活，才發現彼此的價值觀與生活習慣大不相同，最終導致分居甚至離婚。一名人夫就感嘆，自己媽媽前幾個月生病、行動不便，需要妻子幫忙照顧，沒想到卻被對方反嗆「自己媽媽自己照顧」。他指出家中沒有房貸，每個月也給妻子4萬元家用，卻得到這樣的回應，讓他忍不住覺得「當女生真的很好命」，貼文曝光後，也掀起網友熱議。
人夫母生病全職妻冷回「自己媽媽自己顧」
一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」以「我覺得當女生很好，只要找一個有責任感的男生…」為題發文表示，他每個月給妻子約4萬元家用，家裡沒房貸、保險費用，小孩念國中，補習費也都是他負擔。他坦言給妻子的家用不算多，但也足以生活。前陣子媽媽生病，他請妻子幫忙照顧一下，卻被回「自己媽媽自己顧」、「我媽生病也是我顧，你有幫忙顧嗎？」
原PO不滿表示，妻子說的確實沒錯，但她身為家庭主婦有充裕時間，而自己要上班賺錢，為何不能請她幫忙？他因此忍不住回嗆：「不然你去上班、給我家用，我也想盡孝道。」結果反被酸是媽寶、吃軟飯。他無奈感嘆：「男人有責任賺錢養家，但這些心酸誰懂？」他強調自己想表達的不是錢的問題，而是一個家庭本該分工合作。妻子也正因為有他賺錢支持，不需擔心家計，才有時間照顧媽媽。「這個家只是我的？太太沒責任？孩子沒責任？這種觀念要怎麼教育小孩？」
貼文曝光後，引起網友激烈討論，不少人痛批原PO，「本來就是，你的父母關我們女人什麼事？她們有對我們好嗎」、「不要以為給4萬家用就可以控制一個女人，給百萬家用的富豪也不敢叫太太去顧百歲的婆婆」、「你平常真的沒關心過她吧？不是給錢就能叫她做任何事」、「你媽有對你老婆好嗎？如果沒有，她為什麼要顧？」、「原來你對太太的看法是雇傭關係，給錢就使命必達嗎」、「想必你沒顧過家，不知道家庭主婦多辛苦」。
不過，也有不少人挺原PO，「這就是公主病」、「現在很多女生都缺乏同理心」、「那就把她的家用停掉，請看護，叫她去工作啊」、「家用停掉先請看護」、「現在的女人女權自助餐吃到飽！結婚要聘金就說要遵循古禮，講到孝道就變成各自父母各自顧！只想結婚找長期飯票、撿婚姻便宜，難怪男人都想不婚不生、只願同居」、「你就跟你老婆說：她去上班就不用顧婆婆，把錢拿去請外勞顧」、「你就是娶了一個不願互相、還有公主病的老婆，平常沒工作，家裡有事也不願意幫忙；請她去工作、家事換你做，她也不肯。當初娶老婆是為了給你生小孩？然後你一輩子為她做牛做馬？這就是結婚的意義？」
