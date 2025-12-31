人夫激戰女鄰居「足跡遍及國內外」鹹濕對話曝光妻怒告

一名女子跟已婚男鄰居發展不倫戀。（示意圖／Pexels）





一名女子花花（化名）不顧鄰居阿明（化名）是有婦之夫，以鄰居的近水樓台之便發展地下情。花花不只登堂入室在阿明家中和他發生關係，還經常傳送鹹濕訊息「流血了」、「我們做過50次吧」等。

阿明妻子小美（化名）控訴，她與阿明結婚多年，原本生活順遂，直到丈夫開始與女鄰居互動頻繁，她覺得兩人已經逾越界線後，曾向花花與花花父親委婉警告，但阿明跟花花還是依然故我。

小美去年7月發現丈夫跟花花的鹹濕對話，並驚覺阿明與花花的「激戰足跡」從住家到各大汽旅、蘇澳冷泉甚至到泰國，她同年11月與阿明離婚後，對花花提告侵害配偶權，求償新台幣100萬。

士林地院審理此案，花花辯稱以為阿明已經離婚，但小美出示她與阿明婚姻持續期間，阿明與花花的鹹濕對話，「我真的很舒服」、「下面痛了」、「流血了」、「直接到最底」，法官認為花花身為鄰居，對於阿明的婚姻狀況不可能不知情，鹹濕對話也都發生在阿明跟小美婚姻存續期間，認定花花侵害小美的配偶權情節重大，判賠60萬。

